Na snímke prezident Slovenskej rektorskej konferencie Rudolf Kropil. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. apríla (TASR) – Rektori odmietajú navrhované zmeny vo fungovaní vysokého školstva na Slovensku, ktoré pripravilo ministerstvo školstva v novele zákona o vysokých školách a návrhu zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania. Vysoké školy žiadajú legislatívne zmeny prepracovať.Slovenská rektorská konferencia (SRK) na svojom pondelkovom (24.4.) zasadnutí odmietla predložený návrh novely vysokoškolského zákona a žiada rezort školstva, aby pripravil návrh nového zákona o vysokých školách, ktorý rámcovým spôsobom vytvorí pravidlá a podmienky na skutočnú modernizáciu a zefektívnenie slovenského vysokého školstva.uviedol prezident SRK Rudolf Kropil.Rektori taktiež žiadajú, aby ministerstvo pripravilo aj nový návrh zákona o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania, ktorý bude v súlade so Štandardmi a usmerneniami na zabezpečovanie kvality v európskom priestore vysokoškolského vzdelávania.uviedol Kropil s tým, že rektori predpokladajú problémy s jej kreovaním, chodom a financovaním.Ministerstvo v rámci legislatívnych zmien napríklad navrhuje, aby vznikla Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo ako verejnoprávna inštitúcia, ktorá nahradí súčasnú Akreditačnú komisiu. Novela upúšťa aj od začleňovania vysokých škôl medzi univerzitné vysoké školy a odborné vysoké školy. Po novom však vysoká škola, ktorá prejde hodnotením a splní kritériá, bude môcť získať dočasné označenieRezort taktiež navrhuje, aby funkčné miesta docentov a profesorov po novom už neboli viazané na akademicko-pedagogický titul a mohli by ich tak obsadzovať aj odborníci z praxe. Novela zákona taktiež zjednodušuje tvorbu a úpravu študijných programov, vrátane medziodborových študijných programov a spoločných študijných programov. Okrem toho sa zavádza nový typ študijného programu – interdisciplinárne štúdiá.Upraviť by sa mali aj pravidlá školného v súvislosti s prekročením štandardnej dĺžky štúdia v dennej forme. Novela tak má umožniť študovať bezplatne o jeden rok dlhšie.