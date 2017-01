Relácia Plná poľná sa po šiestich rokoch vracia do vysielania rozhlasu

Slávnostná rozlúčka s príslušníkmi jednotky DCM-C, ktorí odchádzajú plniť úlohy do Afganistanu v rámci operácie Resolute Support v Ružomberku 30. decembra 2016. Na snímke vpravo minister obrany SR Peter Gajdoš. Foto: TASR - Andrej Galica Foto: TASR - Andrej Galica

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. januára (TASR) - V minulosti obľúbená rozhlasová relácia Plná poľná sa po šiestich rokoch vracia do programovej štruktúry rozhlasového vysielania. Už tento piatok 13. januára 2017 v čase od 21.05 h do 21.35 h si na Rádiu Regina budú mať možnosť poslucháči vypočuť zaujímavé informácie o činnosti rezortu obrany a ozbrojených síl.Minister obrany Peter Gajdoš je presvedčený, že relácia získa medzi poslucháčmi minimálne rovnakú obľúbenosť ako mala v minulosti. „“ povedal.Plná poľná má ambíciu sa po šiestich rokoch opäť uchádzať o priazeň poslucháčov rôznych vekových kategórií. Verejnoprávny rozhlas, tak ako mu to ukladá aj príslušný zákon, bude vytvárať priestor na sprostredkovanie informácií o širokospektrálnej činnosti rezortu ministerstva obrany a ozbrojených síl v oblasti zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, jej suverenity a územnej celistvosti, či o prijatých opatreniach v oblasti domáceho krízového manažmentu. Relácia Plná poľná bude mať aj reprízu, a to každú sobotu od 23.30 h.Do vysielania jednotlivých relácií budú zaradené pravidelné rubriky o výcviku našich vojakov, o ich nasadení doma a v zahraničí. Priestor dostanú aj diskusné relácie k aktuálnym témam, niektoré rubriky sa budú venovať bohatej vojenskej histórii. Plná poľná bude informovať aj o výnimočných činoch príslušníkov rezortu obrany, bude sa snažiť o rozvoj vlastenectva a branného povedomia občanov. Zároveň bude poskytovať aktuálne informácie pre všetkých, ktorí budú mať záujem o službu profesionálneho vojaka, alebo sa budú chcieť zapojiť do projektu dobrovoľnej vojenskej prípravy a aktívnych záloh.