Rely Dakar: Šiestu etapu po hustom lejaku zrušili

Archívna snímka, Štefan Svitko na Rely Dakar. Foto: M.H.G.H. s.r.o. Foto: M.H.G.H. s.r.o.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

La Paz 7. januára (TASR) - Organizátori Rely Dakar zrušili sobotňajšiu šiestu etapu po intenzívnom daždi, ktorý zasiahol západnú Bolíviu. Trať 786 km dlhej etapy, ktorá mala viesť z mesta Oruro do La Paz, bola po hustom lejaku nezjazdná. Pre denník El Deber to uviedol športový riaditeľ prestížneho motoristického podujatia Marc Coma.Namiesto toho sa účastníci presunú do La Paz po asfaltových cestách a po voľnom dni sa pripravia na siedmu etapu, ktorá povedie cez soľnú púšť Salar de Uyuni, oznámila agentúra dpa. V kategórii motocyklov zatiaľ patrí slovenskému pretekárovi Štefanovi Svitkovi priebežná siedma pozícia, keď na lídra Sama Sunderlanda z Veľkej Británie stráca 48:43 minúty. Druhý Slovák Ivan Jakeš po páde v 5. etape odstúpil z pretekov, s podozrením na zlomeninu ruky a ďalšie zranenia sa pre neho Dakar 2017 skončil.