Rely Dakar: Svitko skončil v 4. etape piaty, Jakeš šesnásty

Na snímke slovenský motocyklista Štefan Svitko. Foto: TASR - Martin Baumann Na snímke slovenský motocyklista Štefan Svitko. Foto: TASR - Martin Baumann

Tupiza 5. januára (TASR) - Slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko obsadil podľa predbežných výsledkov piate miesto vo štvrtkovej 4. etape Rely Dakar. V celkovom poradí sa posunul na šieste miesto. Jeho krajan Ivan Jakeš obsadil 16. priečku, v celkovej klasifikácii je na tom o dve miesta lepšie.Štvrtú etapu púštnej rely v Južnej Amerike, ktorá viedla z argentínskeho San Salvador de Jujuy do bolívijského mesta Tupiza s meraným úsekom 521 km, ovládol Matthias Walkner. Rakúsky pretekár na stroji KTM sa rýchlo dostal z 11. miesta na štarte na tretiu pozíciu a v záverečných kilometroch dokázal za seba odsunúť aj dvojicu jazdiacu na Honde - lídra priebežného poradia Joana Barredu Borta zo Španielska a Francúza Michaela Metgeho.Svitko stratil na Walknera 8:33 min, jeho celkové manko na lídra Barredu Borta je aktuálne 32:25 min. Jakeš, ktorého v stredu zasiahol blesk, no vo štvrtok nechýbal na trati, zaostal o 26:14 min, jeho celková strata je 1:05:09 min.V piatok je na programe 5. etapa z Tupizy do Orura s meraným úsekom 683 km.