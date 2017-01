Rely Dakar: Svitko v druhej etape na 6. mieste, celkovo je siedmy

Na archívnej snímke slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko počas tlačovej konferencie pred prepravou svojho nového motocykla do dejiska pretekov Rely Dakar 2017 v Bratislave 24. novembra 2016. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Výsledky Rely Dakar 2017, 2. etapa Resistencia (Arg.)- San Miguel de Tucumán (Arg.), 803 km/275 meraných:



Motocykle:

1. Tobey Price (Aus./KTM) 2:37:32 h,

2. Paulo Goncalves (Portug./Honda) +3:51,

3. Xavier de Soultrait (Fr./Yamaha) +4:06,

4. Sam Sunderland (V. Brit./KTM) +4:19,

5. Pablo Quintanilla (Chile/Husqvarna) +4:48,

6. ŠTEFAN SVITKO (SR/KTM) +4:54, ..., 17. IVAN JAKEŠ (SR/KTM) +11:34



Automobily:

1. Sebastien Loeb, Daniel Elena (Fr./Mon./Peugeot) 2:06:55 h,

2. Nasser Al-Attiyah, Matthieu Baumel (Kat./Fr./Toyota) +1:23 min,

3. Carlos Sainz, Lucas Cruz (Šp./Peugeot) +2:18,

4. Giniel De Villiers, Dirk Von Zitzewitz (JAR/Nem./Toyota) +2:19,

5. Joan Roma, Alex Haro Bravo (Šp./Toyota) +3:22,

6. Yazzed Al Rajhi, Timo Gottschalk (Saud. Arábia/Nem./Mini) +5:01



Štvorkolky:

1. Pablo Copetti (Arg./Yamaha) 3:14:29 h,

2. Nelson Augusto Sanabria Galeano (Par./Yamaha) +1:59 min,

3. Axel Dutrie (Fr./Yamaha) +5:31,

4. Ignacio Casale (Chile/Yamaha) +5:36,

5. Marcelo Medeiros (Braz./Yamaha) +6:04,

6. Lucas Innocente (Arg./Can-Am) +8:50



Kamióny:

1. Martin van den Brink (Hol./Renault) 2:37:08 h,

2. Dmitrij Sotnikov (Rus./Kamaz) +2:03,

3. Peter Versluis (Hol./MAN) +2:52



Celkové poradie (po 2 z 12 etáp):



Motocykle:

1. Price 3:07:17 h,

2. Goncalves +2:54,

3. Sunderland +3:23,

4. de Soultrait +3:41,

5. Quintanilla +4:26, Brabec (USA) +4:29,

...7. SVITKO +4:45,

18. JAKEŠ +12:50



Automobily:

1. Loeb, Elena 2:33:31 h,

2. Al-Attiyah, Baumel +0:28 min,

3. Sainz, Cruz +1:56,

4. De Villiers, Von Zitzewitz +2:05,

5. Roma, Bravo +2:56,

6. Al Rajhi, Gottschalk +5:12



Štvorkolky:

1. Copetti 3:49:06 h,

2. Sanabria Galeano +1:54 min,

3. Medeiros +4:20,

4. Dutrie +5:41,

5. Casale +6:25,

6. Kees Koolen (Hol./Barren Racer) +11:32



Kamióny:

1. Van den Brink 3:07:33 h,

2. Sotnikov +3:09,

3. Martin Kolomý (ČR/Tatra) +3:11

San Miguel de Tucumán 4. januára (TASR) - V druhej etape 39. ročníka Rely Dakar z Resistencie do San Miguel de Tucamán skončil slovenský motocyklista Štefan Svitko na šiestom mieste a celkovo je siedmy. Ivan Jakeš obsadil 17. pozíciu, v priebežnom hodnotení mu patrí 18. priečka. Austrálčan Toby Price získal po triumfe v etape post lídra pretekov.Svitko prišiel do cieľa 275 kilometrov dlhého meraného úseku v Argentíne s odstupom necelých piatich minút na víťazného Pricea. Austrálčan triumfoval pred Rakúšanom Matthiasom Walknerom, tomu však neskôr udelili päťminútovú penalizáciu, a tak sa poradie na ďalších priečkach menilo. Svitko sa posunul z pôvodnej siedmej pozície na šiestu. Jakeš finišoval v utorkovej etape so stratou viac ako 11 minút.V kategórii automobilov zvíťazila francúzsko-monacká posádka Sebastien Loeb a Daniel Elena, ktorá sa zároveň ujala vedenia v celkovom poradí. U štvorkoliek triumfoval domáci Pablo Colleti na Yamahe. Medzi kamiónmi sa tešil z víťazstva Holanďan Martin van den Brink na Renaulte.V stredu je na programe 3. etapa so štartom v San Miguel de Tucamán a cieľom v San Salvador de Jujuy. Motocyklistov čaká meraný úsek v dĺžke 364 km.