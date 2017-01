Rely Dakar: Svitko v ôsmej etape na 13. mieste, vyhral Španiel Bort

Slovenský jazdec Štefan Svitko na Rely Dakar. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Salta 10. januára (TASR) - Slovenský motocyklista Štefan Svitko na KTM obsadil v ôsmej etape Rely Dakar 13. miesto. Meraný 419 km dlhý úsek na trati z bolívijského strediska Uyuni do mesta Salta v Argentíne zvládol najrýchlejšie Španiel Joan Barreda Bort. Svitko za ním zaostal o takmer dvanásť minút a v celkovom poradí sa posunul o jedno miesto na 15. pozíciu.Organizátori museli korigovať aj itinerár utorňajšej ôsmej etapy, dôvodom bolo opäť počasie a rozvodnené rieky. Špeciál tak skrátili o 73 km a rozdelili ho na dve časti. V tej prvej obsadil Svitko šiestu priečku, potom sa konvoj presunul na hranice Bolívie a Argentíny a motocyklisti pokračovali druhým meraným úsekom. Tam už slovenský jazdec zaostával a napokon sa do najlepšej desiatky v etape nezmestil. Na čele zostal britský jazdec Sam Sunderland na KTM, ktorému patrila v etape tretia priečka.V stredu je na programe 9. etapa na argentínskom území. Zo Salty do strediska Chilecito prejdú jazdci spolu 977 km. Meraný špeciál bude mať 406 km.