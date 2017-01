Rely Dakar: Víťazom 7. etapy Američan Brabec, Svitko na 16. mieste

Na snímke slovenský motocyklový pretekár Štefan Svitko. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Výsledky Rely Dakar, 7. etapa (La Paz - Uyuni, meraný úsek: 161 km):

Motocykle: 1. Ricky Brabec (USA) Honda 2:02:05 h, 2. Paulo Goncalves (Portug.) Honda +1:44 min, 3. Sam Sunderland (Veľ. Brit.) KTM +4:43, 4. Joan Barreda Bort (Špan.) Honda +6:51, 5. Xavier de Soultrait Yamaha +7:10, 6. Michael Metge (obaja Franc) Honda +8:21,... 16. ŠTEFAN SVITKO (SR) KTM +13:26



Celkové poradie /po 7. etape/: 1. Sam Sunderland (Veľ. Brit.) KTM 17:28:53 h, 2. Pablo Quintanilla (Čile) Husqvarna +17:45 min, 3. Adrien van Beveren (Franc.) Yamaha +22:16, 4. Gerard Farrés (Špan.) KTM +28:36, 5. Matthias Walkner (Rak.) KTM +34:17, 6. Xavier de Soultrait (Franc.) Yamaha +38:33, ... 18. ŠTEFAN SVITKO (SR) KTM +1:57:26

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Uyuni 9. januára (TASR) - Slovenský motocyklista Štefan Svitko obsadil v 7. etape Rely Dakar 16. priečku. Meraný úsek z La Paz do Uyuni zvládol najrýchlejšie Američan Ricky Brabec, za ktorým Svitko zaostal o 13:26 min. Svitko si v celkovom hodnotení polepšil o jednu priečku, na priebežného lídra však naďalej stráca takmer dve hodiny.Pre 25-ročného Američana to bol prvý etapový triumf v kariére. Druhý v poradí skončil Portugalec Paulo Goncalves, ktorý stratil na víťaza 1:44 min. Tretie miesto patrilo priebežnému lídrovi celkového poradia Samovi Sunderlandovi z Veľkej Británie.Svitkovi patrilo pred pretekmi až priebežné 19. miesto, na ktoré sa prepadol po hodinovej penalizácii, ktorú dostal za nepovolené tankovanie v predošlej etape. Do cieľa 7. etapy prišiel na 16. pozícii a v celkovom hodnotení poskočil o jednu priečku vyššie na 18. miesto. Jeho strata na priebežného lídra Sunderlanda je 1:57:26 hod. Pretekári sa dostali na trať po dvoch dňoch voľna. Sobotnú etapu, ktorá mala byť šiestou v poradí, organizátori zrušili a zmenám sa nevyhla ani siedma. Tú organizátori skrátili pre silný dážď. Motocyklisti napokon absolvovali 161 kilometrov dlhý meraný úsek, celkovo 801 km. Utorňajšia 8. etapa vráti pretekárov späť do Argentíny a povedie z Uyuni do Salty.