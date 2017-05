Rely Tatry tretíkrát vyhral Poliak Grzyb, Koči tesne druhý

Na snímke poľská posádka, archívne foto. Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Konečné poradie 44. Rely Tatry 2017 (po 9. rýchlostnej skúške):



1. Grzyb, Browinski (Poľ., Škoda Fabia R5) 52:32,4 min.

2. Koči, Schovánek (SR/ČR, Škoda Fabia R5) + 0,7 s

3. Ondrej, Gömöri (SR, Škoda Fabia WRC) + 15,0 s

4. Valoušek, Havelková (ČR, Ford Fiesta R5) + 42,7 s

5. Adielsson, Johansson (Švéd., Ford Fiesta R5) + 1:06,7 min.

6. Majerčák, Vejačková (SR, Ford Fiesta R5) + 1:15,4 min.

7. Drotár, Plachý (SR/ČR, Škoda Fabia R5) + 2:44,9 min.

8. Kukučka, Vejačka (SR, Ford Fiesta R5) + 3:07,6 min.

9. Gavlák, Horniaček (SR, Mitsubishi Lancer EVO IX) + 3:23,9 min.

10. Német, Szegö (Maď., Ford Fiesta R5) + 4:43,1 min.

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Poprad 28. mája (TASR) - Víťazom 44. ročníka Rely Tatry, tretej súťaže M-SR, sa stal poľský pretekár Grzegorz Grzyb na Škode Fabii R5. Bol to pre neho už tretí triumf na tomto podujatí, predtým triumfoval v rokoch 2008 a 2015. Na druhom mieste so stratou iba 0,7 sekundy skončil Slovák Martin Koči.Grzyb triumfoval spoločne so spolujazdcom Boguslavom Browinskim po tom, čo úspešne absolvovali 101 kilometrov rýchlostných skúšok.uviedol Grzyb.S druhým miestom sa musela uspokojiť posádka Martin Koči - Filip Schovánek na Škode Fabii R5 z tímu Styllex motorsport.poznamenal Koči.Obhajcovia vlaňajšieho triumfu Tomáš Ondrej - Adam Gömöry na vozidle Škoda Fabia WRC obsadili tretiu priečku, keď na víťazného Grzyba stratili 15,0 sekúnd.