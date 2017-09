Remišová: Ak bude treba, A. Kiska by sa mal za kauzu KTAG ospravedlniť

Na archívnej snímke Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 24. septembra (TASR) - Prezident SR Andrej Kiska by mal štátnicky a zodpovedne vysvetliť okolnosti krátenia dane a ďalších daňových nezrovnalostí jeho firmy KTAG, ktoré mali súvisieť i s financovaním jeho prezidentskej kampane. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to dnes uviedla Veronika Remišová z OĽaNO.Remišová:uviedla. Dodala, že aj voliči OĽaNO, ktorí mnohí volili v prezidentských voľbách Kisku, očakávajú od prezidenta, že sa k veci postaví férovým spôsobom. "Bola by chyba, ak by vládna koalícia, ktorá je plná škandálov, stratila v osobe prezidenta prirodzenú protiváhu," zdôraznila.Vyjadrila sa i k úvahám nad zmenou pri uplatňovaní inštitútu účinnej ľútosti, ktorý v prípade nezaplatenia, neodvedenia či krátenie dane umožňuje vyhnúť sa obvineniu z trestného činu. Podľa Remišovej má možnosť využiť účinnú ľútosť svoje opodstatnenie.povedala.