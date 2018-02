Remišová chce debatu o kritériách pre osemročné gymnáziá

Na archívnej snímke poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 7. februára (TASR) - Poslanci a odborná verejnosť by mali začať debatu o kritériách pre osemročné gymnáziá. Myslí si to poslankyňa Národnej rady SR za OĽaNO Veronika Remišová, ktorá je za odklad opatrenia s kvótami pre osemročné gymnáziá o rok.povedala v pléne Remišová. Je presvedčená, že treba podporovať systém nadaných detí, ale súčasne by mali byť excelentné aj základné školy.Koaliční poslanci poukazujú na to, že osemročné gymnáziá nemajú výrazne lepšie výsledky ako základné školy. Poslanci Smeru-SD si myslia, že by bolo treba nadané deti viac začleniť do základných škôl a nie ich odčleňovať.