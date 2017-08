Remišová: EK pozastavila platby v štyroch výzvach na rezorte školstva

Na archívnej snímke Veronika Remišová. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 7. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) pozastavila platby nie v dvoch, ale v štyroch výzvach na ministerstve školstva a rezortu zakázala podpisovať nové zmluvy s prijímateľmi dotácií. Informovala o tom dnes poslankyňa Národnej rady SR Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) na tlačovej konferencii v parlamente. Pozastavenie eurofondov oznámila EK vo varovnom liste minulý štvrtok (3.8.).povedala Remišová.Varovný list podľa jej slov Brusel nepíše každý deň ani pre bežné problémy.vyhlásila a dodala, že nám Brusel nepreplatí ani jedno euro, pokiaľ sa nevyriešia problémy, na ktoré EK upozorňuje. Remišová informovala, že EK komunikovala s ministerstvom školstva už od polovice júla. Teraz žiada preveriť, či hodnotitelia majú dostatočné skúsenosti a odbornosť na hodnotenie projektov a či firmy, ktoré dostali granty, majú skutočné skúsenosti s výskumom a inováciou a či sú dostatočne finančne stabilné.Podľa OĽaNO-NOVA by sa mali zaviesť pravidlá, ktoré by zamedzili konfliktu záujmov hodnotiteľov a zabezpečili odbornosť pri hodnotení. Mali by vzniknúť panely zložené z uznávaných odborníkov pre danú problematiku a polovica z nich by mala byť zo zahraničia. Hodnotitelia by mali mať desaťročnú prax v odbore a mali by sa zverejňovať projekty a hodnotiace protokoly. Od firiem, ktoré sa uchádzajú o dotácie, chce povinne zdokladovať zrealizovaný výskum v minulosti. Veľké projekty by sa mali podľa OĽaNO-NOVA hodnotiť z hľadiska Hodnoty za peniaze.Hnutie vyzýva vicepremiéra pre investície Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby dohliadol na každú vypísanú výzvu a zaviedol spomínané riešenia. Premiéra Roberta Fica (Smer-SD) a predsedu Mosta-Híd Bélu Bugára zas žiada, aby. Remišová pripomenula, že opozícia má už dosť podpisov na zvolanie mimoriadnej schôdze NRSR, na ktorej chce odvolávať ministra školstva Petra Plavčana (nom. SNS) a je pripravená rokovanie iniciovať.Svoju výzvu má dnes aj SaS. Žiada ministra Plavčana, aby odvolal z funkcie generálneho riaditeľa Výskumnej agentúry Rastislava Belianskeho.vysvetlila SaS. Zároveň od neho chce, aby požiadal o kontrolu celého procesu prideľovania eurofondov Najvyšší kontrolný úrad a ministerstvo financií, ktoré je certifikačným orgánom. Pellegriniho vyzývajú, aby si plnil svoje kontrolné povinnosti v dohľade na využívaní eurofondov. Liberáli pripomínajú nielen varovný list od EK, ale aj to, že celá záležitosť s eurofondmi sa dostala na Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF).Problémom sa koalícia zaoberala minulý týždeň. Predseda SNS a NRSR Andrej Danko navrhol, aby sa problematická výzva na dlhodobý strategický výskum a vývoj zrušila. Pre vysoké školy sa má vypísať nová výzva. Rozdeľovanie eurofondov rieši okrem OLAF-u aj Národná kriminálna agentúra (NAKA). Ministerstvo školstva sa k policajnej kontrole nevyjadruje, šéf rezortu však víta činnosť kompetentných orgánov.Výzva na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier je už podľa rezortu školstva uzavretá. Po jej uzavretí už podľa Plavčana prebieha štandardná kontrola Najvyššieho kontrolného úradu SR. Pri druhej problematickej výzve na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja, na ktorú upozornili rektori vysokých škôl a predseda Slovenskej akadémie vied, požiadal minister o kontrolu Európsku komisiu. Keďže táto výzva je stále otvorená, do ukončenia kontrol bol proces schvaľovania projektov pozastavený.