Remišová: Nemožno donekonečna čakať na prísnejšie majetkové priznania

Na archívnej snímke opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. septembra (TASR) – Ak to lídri koalície naozaj myslia vážne s bojom proti korupcii a za výšenie transparentnosti, nebudú mať problém zahlasovať za návrh OĽaNO týkajúci sa sprísnenia majetkových priznaní. V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to zdôraznila Veronika Remišová z OĽaNO.Návrh Obyčajných má podľa nej zaplátať všetky diery v súčasnom systéme a prispieť k tomu, aby majetkové priznania neboli len formalitou.ozrejmila jeden z návrhov, ktorý má pomôcť k lepšej kontrole. Rovnako by politici museli priznávať aj využívanie majetku.uviedla zástupkyňa OĽaNO.Dodala, že návrh opozičného hnutia ráta i s tým, že budú i jasnejšie popisované príjmy a tiež by malo byť možné porovnávať majetkové prírastky. Novela rieši i zverejňovanie majetkových priznaní v samospráve, v rámci novely chce OĽaNO uzákoniť aj etický kódex.Remišová je presvedčená, že iniciatíva OĽaNO v tomto čase má zmysel, hoci sa hovorí o tom, že má vzniknúť pracovná skupina so zastúpením všetkých strán, ktorá má pripraviť spoločnú koalično-opozičnú zmenu zákona.uviedla. Dodala, že o pracovnej skupine sa hovorí už dlho, no vždy ostalo iba pri rečiach.povedala s odkazom, že OĽaNO na túto tému upozorňuje dlhodobo.Priznala, že v prípade ďalšieho návrhu nad rámec novely zákona - zriadiť nový úrad pre etiku, ktorý by dohliadal na majetok a správanie verejných funkcionárov, je potrebná širšia koalično-opozičná dohoda. V prípade koalície však tendenciu prispieť k takejto zhode však Remišová nevidí.