REMIŠOVÁ: Plavčan nevyvrátil pochybnosti o eurofondových výzvach

Na snímke poslankyňa Veronika Remišová. Foto: TASR - Michal Svítok Na snímke poslankyňa Veronika Remišová. Foto: TASR - Michal Svítok

Bratislava 14. augusta (TASR) - Minister školstva Peter Plavčan (nom. SNS) nevyvrátil pochybnosti o oboch eurofondových výzvach a nepovedal, ako konkrétne bude SNS situáciu riešiť. Uviedla to opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) na margo dnešnej tlačovej besedy šéfa rezortu školstva k téme eurofondov.Plavčan dnes uviedol, že ministerstvo školstva zruší eurofondovú výzvu na dlhodobý strategický výskum a vývoj. Zároveň v najbližšom období vypíše novú. Taktiež zruší aktuálnu databázu hodnotiteľov eurofondových projektov a v septembri vypíše výzvu na nových hodnotiteľov. Zároveň sa zmení systém vyhodnocovania projektov."Nepovedal najdôležitejšiu vec, čo urobí preto, aby sme 600 miliónov použili zmysluplne a pomohli slovenským výskumníkom a firmám a nemuseli ich vracať do rozpočtu EÚ. Nevyvrátil, že mnohé projekty hodnotili neodborní hodnotitelia, ani nevyvrátil, že medzi nezávislými hodnotiteľmi boli aj vysokopostavení úradníci na ministerstvách v správe SNS. Rovnako tiež nepovedal, čo mieni robiť s množstvom podivných firiem bez tržieb a zamestnancov, ktorým ide vyplatiť miliónové sumy," uviedla Remišová.Opozičná poslankyňa pripomenula, že pri prvej výzve na podporu priemyselných výskumno-vývojových centier sú už podpísané zmluvy na veľkú väčšinu projektov. "Hoci pán Plavčan hovorí, že firmám zatiaľ nevyplatil ani euro, dobre vie, že kvôli podpísaným zmluvám im bude musieť všetko pekne zaplatiť," dodala Remišová.Verejné vypočutie, ktoré navrhuje Plavčan pri týchto projektoch, je podľa Remišovej nezmyslom. "Ako môže verejnosť hodnotiť zmysluplnosť vysoko odborných projektov ako napríklad zásobník energie na princípe rotujúceho telesa, gama radiačnú záťaž sklovláknitých izolácií alebo výskum spojený s chronickou obštrukčnou chorobou pľúc," dodala.Plavčan sa podľa nej snažil zbaviť zodpovednosti za priebeh oboch výziev. "Ale to sa nedá. Obe výzvy vypísal v máji 2016 minister Plavčan. Kritériá hodnotenia projektov ministerstvo zmenilo za pána Plavčana a zdvihlo body za najsubjektívnejšie kritérium originalita projektov," doplnila Remišová.