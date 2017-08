Remišová radí Dankovi, aby nový minister školstva bol pravý odborník

Na snímke predseda Národnej rady SR Andrej Danko Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 17. augusta (TASR) - Predseda SNS Andrej Danko by mal za nového ministra školstva navrhnúť skutočného odborníka a nemal by sa ho pokúšať riadiť tak ako odchádzajúceho šéfa rezortu Petra Plavčana (nominant SNS), lebo by to opäť nedopadlo dobre. Na dnešnej tlačovej konferencii mu to poradila opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) s tým, že v straníckych štruktúrach národniarov takého človeka nevidí.myslí si. Podľa Remišovej nemôžeme dopustiť, aby sa školstvo zamazalo od vecí, ktoré tam nepatria, ako je obchod, biznis či rôzne záujmové skupiny.podotkla Remišová.Súčasná vládna kríza podľa jej slov ukázala, že koalícia je nestabilná a pokope ju už nevie udržať ani vidina rozdeľovania eurofondov.odkázala.Remišová tvrdí, že lídri vládnych strán Slovensko uplynulý týždeň zaplavovali negatívnymi správami, svojimi škriepkami, obviňovaním, urážaním sa a popieraním očividných skutočností o eurofondovom škandále.konštatovala.Poslankyňa priznáva, že opozičné strany majú v mnohých oblastiach rozdielne programy.avizovala s tým, že spoločne urobia všetko pre to, aby sa eurofondy používali čestne a zmysluplne.Samotné odvolanie Plavčana považuje Remišová za úspech opozície, ale hlavne za úspech všetkých ľudí, ktorí majú radi Slovensko a snažia sa ho zlepšiť.dodala.Minister školstva Plavčan dnes abdikoval. Na odchod z funkcie ho vyzval v stredu (16.8.) premiér Robert Fico (Smer-SD), predseda SNS Andrej Danko to akceptoval.uviedol dnes Plavčan. Podľa vlastných slov potrebuje chrániť svoju rodinu aj stranu SNS, ktorá ho nominovala do funkcie. Zároveň sa poďakoval za možnosť byť ministrom.