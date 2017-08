REMIŠOVÁ: SNS sa chce krízou zbaviť zodpovednosti za eurofondovú kauzu

Na archívnej snímke Veronika Remišová. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 11. augusta (TASR) - Koaličná kríza je snaha SNS zbaviť sa zodpovednosti za jeden z najväčších škandálov Slovenska na ministerstve školstva a boj o teplé miesta v štátnej správe. Na tlačovej konferencii v Národnej rade SR to povedala poslankyňa OĽaNO-NOVA Veronika Remišová. Poukazovala pritom na kauzu rozdeľovania eurofondov na vedu, pre ktorú opozícia plánuje odvolávať ministra školstva Petra Plavčana (nom. SNS). OĽaNO-NOVA si zároveň myslí, že koalícia nevie riešiť svoju krízu.Remišová skritizovala požiadavky, ktoré mala dnes na koaličnej rade SNS predstaviť svojim koaličným partnerom, ale ešte predtým ich medializovala.vyhlásila. Koaličná rada sa napokon nekonala. Premiér Robert Fico (Smer-SD) má zdravotné problémy a preto oznámil, že sa nezúčastní.povedala Remišová.Poslankyňa v súvislosti s požiadavkou, aby ministri nekomentovali prácu kolegov uviedla,OĽaNO-NOVA tiež odmieta, aby koaličná rada bola nadradená práci ministrov a poslancov. SNS chce, aby sa do vlády nedostávali návrhy, ktoré neprerokovala koaličná rada.zdôraznila Remišová s tým, že takúto požiadavku považuje OĽaNO-NOVA za porušovanie ústavy.SNS chce tiež navýšiť minimálnu mzdu v štátnej správe. Opozícia na problém s tabuľkovými platmi v štátnej správe podľa OĽaNO-NOVA poukazovala už dlhšie. SNS podľa opozície kopíruje jej riešenie. Založenie štátnych aerolínií Remišová odmieta.vyhlásila a pripomenula, že v minulosti sa ani pološtátne aerolinky neosvedčili.Hnutie má problém aj s väčšou podporou kúpeľníctva. Poukazuje, že viaceré vlastnia oligarchovia. Posielať viac chorých ľudí do kúpeľov sa dá podľa Remišovej aj bez stimulov. V súvislosti s 13. a 14. platom poukázala na veľké finančné náklady.