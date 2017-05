REMIŠOVÁ: Spôsob, akým vláda rozdeľuje posty, sa podobá privatizácii

Na archívnej snímke Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA). Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislava 23. mája (TASR) - Spôsob, akým si vláda rozdeľuje posty v tejto krajine, sa čím ďalej tým viac začína podobať na privatizáciu nášho štátu úzkou skupinkou ľudí. Na dnešnej tlačovej konferencii to vyhlásila opozičná poslankyňa Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA), ktorá aj so svojím straníckym kolegom Jozefom Viskupičom volá po väčšej otvorenosti v procese výberu šéfov Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) a Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS).povedala poslankyňa.Remišová pripomenula, že keď v roku 2011 Iveta Radičová robila na post predsedu ÚVO verejné výberové konanie, vtedajší opozičný líder Robert Fico (Smer-SD) spustil veľký krik a tvrdil, že táto pozícia by mala patriť vtedajšej opozícii.citovala Remišová Fica.Podľa jej slov je dnes rozdiel v tom, že súčasná opozícia nevykrikuje, že chce nejaké posty pre seba.myslí si.V súčasnosti bol v komisii na kontrolu návrhov na kandidátov na predsedu ÚVO spomedzi zástupcov parlamentu len Robert Puci (Smer-SD). "povedala Remišová. OĽaNO-NOVA tiež upozorňuje, že jeden z kandidátov na tento post pôsobil vo firme spojenej so známym oligarchom.uzavrela Remišová s dôvetkom, že na zlú a zmanipulovanú kontrolnú inštitúciu doplatia všetci občania krajiny na predražených tendroch a predražených štátnych zákazkách.Viskupič na margo blížiacej sa júnovej voľby generálneho riaditeľa RTVS poznamenal, že médium verejnej služby by malo byť na strane občanov, a preto je potrebné vytvoriť čo najširšie pole pre verejnosť, aby sa dostala priamo k výkonu voľby.avizoval s tým, že verejné vypočutie bude 30. mája a poslanci im tieto otázky od verejnosti položia. "" dodal Viskupič.Za šéfa ÚVO kandiduje súčasná predsedníčka úradu Zita Táborská, ďalej Juraj Méry, Peter Kubovič a Elena Sivová. Ich verejné vypočutie sa uskutoční v stredu (24.5.). O post generálneho riaditeľa RTVS majú záujem Peter Abrahám, Richard Dírer, Fedor Flašík, Norbert Majer, Václav Mika, Jaroslav Rezník, Michal Ruttkay, Zuzana Ťapáková a Stanislav Velitzky.