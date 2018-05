Remišová: Správa NKÚ potvrdzuje obrovské zlyhania viacerých rezortov

Na archívnej snímke Veronika Remišová. Foto: TASR Michal Svítok Foto: TASR Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. mája (TASR) - Správa Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR potvrdzuje obrovské zlyhania viacerých rezortov, skonštatovala opozičná poslankyňa Národnej rady (NR) SR za OĽaNO Veronika Remišová. Poukázala na rezorty vnútra, školstva, pôdohospodárstva či dopravy.vyhlásila v pléne, kde poslanci diskutujú o zisteniach NKÚ v minulom roku.Remišová poukázala na zistenia v rezorte školstva, ktoré sa týkajú minuloročnej kauzy s čerpaním eurofondov. Pri rezorte pôdohospodárstva spomínala problémy s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. V súčasnosti rezonuje kauza agrodotácií. Pokiaľ ide o rezort vnútra, tam sa NKÚ pozrel na napríklad Elektronický kontraktačný systém (EKS, elektronické trhovisko). Remišovú tiež vyrušuje, že ho nevlastní ministerstvo vnútra, ale konzorcium firiem.poznamenala.NKÚ okrem iného pri EKS v správe uvádza, že systém má značné nedostatky, predovšetkým pri výpočte úspor. Tvrdí, že. Remišová je presvedčená, že ak by vládna väčšina venovala zisteniam NKÚ viac pozornosti a prijímala by jeho odporúčania, mohlo sa predísť viacerýmVládni poslanci sa do diskusie o správe NKÚ zatiaľ nezapojili. Debata sa ešte neskončila, pokračovať bude popoludní po obedňajšej prestávke.Predseda NKÚ Karol Mitrík poslancov informoval, že jeho úrad vykonal vlani 33 kontrol, preveril takmer 300 subjektov verejnej správy, zistil 2245 nedostatkov vrátane porušení zákonov. Podal 16 trestných oznámení, 13 podnetov na Úrad pre verejné obstarávanie a 20 podnetov na ministerstvo financií.Zo správy tiež vyplývajú vážne nedostatky v príprave projektov, čo podľa NKÚ ohrozuje čerpanie eurofondov. Mitrík pred poslancami naznačoval podozrenia z plytvania u rôznych ministerstiev, hovoril o nedostatočnom vnútornom kontrolnom systéme niektorých rezortov.