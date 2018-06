Remišová: Tvorba vysokoškolských zákonov nebol zvládnutá v prvom kroku

Veronika Remišová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Bratislava 12. júna (TASR) – Proces tvorby vysokoškolských zákonov, ktoré pôjdu v parlamente do druhého čítania, nebol zvládnutý v prvom kroku, teda na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Myslí si to poslankyňa Národnej rady (NR) SR a podpredsedníčka Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport Veronika Remišová (OĽaNO). Uviedla to na margo množstva pozmeňovacích návrhov, ktoré mali členovia výboru k zákonu o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a novely zákona o vysokých školách z dielne rezortu školstva.Remišová poznamenala, že už na začiatku bolo veľké množstvo pripomienok v medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré neboli akceptované.poznamenala Remišová.Jedným z bodov, ktorý odobrili členovia školského výboru v pondelok (11.6.) na svojom zasadnutí, je vznik Slovenskej akreditačnej komisie pre vysoké školstvo, ktorá nahradí doterajšiu Akreditačnú komisiu. Členovia výboru však vyslovili obavy z toho, kto bude do tejto komisie menovaný.povedala Remišová.uvádza sa v materiáli. Podľa ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Martiny Lubyovej (nominantka SNS) sa zriadením Slovenskej akreditačnej agentúry naplnia európske štandardy.Súčasťou návrhu zákona je aj reforma systému akreditačného procesu, ktorá spočíva najmä vo zvýšenom dôraze na vnútorný systém vysokej školy zameraný na úpravu procesov na zabezpečovanie kvality.poznamenala Remišová s tým, že na Slovensku sa absolvovali až dva cykly akreditácie a aj napriek tomu je v krajine veľa nekvalitných vysokých škôl.uzavrela opozičná poslankyňa.