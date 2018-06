Remišová: Žiadame M. Lubyovú, aby situáciu vo výskumnom ústave riešila

Veronika Remišová, archívna snímka. Foto: TASR Martin Baumann Foto: TASR Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. júna (TASR) – Poslanci po pondelkovom prieskume vo Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie (VÚDPaP) žiadajú ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Martinu Lubyovú (nominantka SNS), aby riešila situáciu v ústave. Uviedla to počas tlačovej konferencie poslankyňa Národnej rady (NR) SR Veronika Remišová (OĽaNO). Zároveň poznamenala, že v ústave podalo výpoveď 25 zamestnancov.Situácia sa vo VÚDPaP podľa Remišovej nijako nerieši.uviedol poslanec NR SR Branislav Gröhling (SaS). Remišová potvrdila, že sa stretla s vedením ústavu, ale aj so zamestnancami, ktorí podali či dostali výpoveď. Podľa jej slov zamestnanci hovorili o šikane, porušovaní práv zamestnancov, ale aj o neodbornom riadení.povedala Remišová. Doplnila, že počas poslaneckého prieskumu sa od riaditeľa ústavu dozvedela, že bude so zamestnancami, ktorí podali výpoveď, ešte rokovať.povedala Remišová. Poslanci z Výboru NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport na čele s Ľubomírom Petrákom (Smer-SD) chcú, aby sa Lubyová k situácii v ústave vyjadrila do augusta. Rovnako žiadajú od vedenia VÚDPaP, aby predložilo požadovanú dokumentáciu z ostatných troch rokov.Podľa Remišovej šéfka rezortu školstva hovorí o fínskom modeli a o inklúzii a na druhej strane pod jej vedením saGröhling doplnil, že rezort školstva má kontrolnú funkciu, v kompetencii ministerky je napríklad aj vymenovanie či odvolanie riaditeľa. Poslanec NR SR Miroslav Sopko (OĽaNO) pokladá za kľúčové, aby sa ministerka školstva vyjadrila k aktuálnej situácii v ústave. Gröhling vyzval riaditeľa VÚDPaP Petra Lukáča, aby z pozície riaditeľa bezodkladne riešil situáciu vo VÚDPaP.uviedol Gröhling.Pracovníci Detského centra VÚDPaP dali výpoveď k 11. júnu. Dôvodom bolo "ktorými má vedenie ústavu likvidovať centrum. TASR o tom informovala vedúca Detského centra Magdaléna Špotáková. Zároveň poukázala aj na neočakávané výpovede viacerým pracovníkom ústavu, ktoré prišli v priebehu mesiaca. VÚDPaP patrí medzi priamo riadené organizácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.Lubyová potvrdila, že vo VÚDPaPZároveň pripomenula, že VÚDPaP má vlastnú právnu subjektivitu a jeho riaditeľ je štatutár a vystupuje ako zamestnávateľ voči zamestnancom.dodala ministerka.