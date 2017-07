Renzi: Nesmieme mať pocit viny,ak nedokážeme prijať všetkých migrantov

Taliansky premiér Matteo Renzi, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 7. júla (TASR) - Bývalý predseda talianskej vlády Matteo Renzi, ktorý patril medzi stúpencov solidarity v prístupe k utečencom a iným migrantom, signalizoval dnes podľa talianskych médií možnú zmenu talianskej utečeneckej politiky.vyhlásil expremiér a vyslovil sa za zavedenie limitu pre migrantov.Taliansko by podľa Renziho malo prestať platiť príspevky Európskej únii, ak mu ďalšie členské krajiny nepomôžu s prijímaním migrantov. Na budúci rok sa v Bruseli bude diskutovať o rozpočte a Taliansko by svojich 20 miliárd už v takomto prípade nemalo zaplatiť, vyhlásil niekdajší premiér krajiny.Renzi však požaduje aj zavedenie nových pravidiel v oblasti udeľovania občianstva, v ktorej vládnuce strany navrhujú nahradenie princípu pôvodu princípom miesta narodenia.Táto reforma by súčasne znamenala, že asi 800.000 detí prisťahovalcov, ktoré sa narodili v Taliansku, by okamžite dostalo talianske občianstvo, voči čomu ostro protestujú tak populisti z Hnutia piatich hviezd, ako aj pravicové politické strany.Podľa momentálnej úpravy dostávajú deti migrantov narodené v Taliansku tamojšie občianstvo iba v prípade, ak ním disponuje aspoň jeden z rodičov. Deti prisťahovalcov narodené v Taliansku môžu občianstvo získať až po 18. narodeninách.