Replika vlaku pripomína osud československých legionárov

Poprad 11. augusta (TASR) - Repliku legionárskeho vlaku, ktorým sa počas bojov v prvej svetovej vojne prepravovali pozdĺž Ruska po Transsibírskej magistrále československí legionári, si môžu oddnes pozrieť ľudia na železničnej stanici v Poprade. Legiovlak, z obdobia rokov 1918–1920, keď legionári ovládli Sibír, bude v Poprade stáť tri dni, do nedele 13. augusta.uviedol veliteľ vlaku Tomáš Gál. Podľa neho sa premýšľalo, ako si tieto výročia pripomenúť a vznikla myšlienka založenia legionárskeho múzea.priblížil. V roku 2015 sa podarilo Legiovlaku vyraziť na prvé turné po Českej republike, v rámci ktorého sa replika vlaku predstavila aj v Bratislave.Legiovlak sa skladá z 13 zrekonštruovaných vozňov, a to z vozňa poľnej pošty, teplušky, plukovnej predajne, ubytovacieho, filmového, dielenského, krajčírskeho, zdravotníckeho, štábneho, veliteľského, obrneného a dvoch plošinových vozňov. Na Slovensku sa už Legiovlak predstavil v Žiline a v Dolnom Kubíne, z Popradu sa presunie do Medzilaboriec, Humenného a Košíc. Zavíta aj do Zvolena, Nitry a Bratislavy.uzavrel Gál.