Replika vlaku z prvej svetovej vojny sa na tri dni zastavila na Orave

Na snímke legionári v rovnošatách počas zastávky Legiovlaku na hlavnej stanici v Žiline 1. augusta 2017. Legiovlak – pojazdné múzeum Československej obce legionárskej pripomína 100. výročie boja légií za samostatný štát.Celá súprava jazdí od roku 2015, keď sa na krátky čas zastavila aj v Bratislave. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Dolný Kubín 7. augusta (TASR) - Verná replika legionárskeho vlaku, ktorým sa počas bojov v prvej svetovej vojne prepravovali naprieč Ruskom po Transsibírskej magistrále československí legionári, pripomína oddnes návštevníkom i obyvateľom metropoly dolnej Oravy odkaz zakladateľov moderného štátu. Legiovlak bude na svojej druhej zastávke - v železničnej stanici v Dolnom Kubíne stáť celkom tri dni (7.8. - 9.8.).skonštatoval zástupca veliteľa Pozemných síl Ozbrojených síl SR Juraj Krištofovič.S veľkým dojatím a obdivom si repliku vlaku dnes v Dolnom Kubíne prezrela spolu so svojou rodinou aj Jozefína Revalová, dcéra bývalého legionára Františka Berdisa.vyjadrila sa.doplnil Ferdinand Vrábeľ z Československej obce legionárskej.Legiovlak sa skladá celkom z 13 zrekonštruovaných vozňov - z vozňa poľnej pošty, teplušky, plukovnej predajne, ubytovacieho, filmového, dielenského, krajčírskeho, zdravotníckeho, štábneho, veliteľského, obrneného a dvoch plošinových vozňov. Svoju dvojmesačnú púť po Slovensku odštartoval 1. augusta v Žiline. Z Dolného Kubína sa následne presunie do Popradu, Medzilaboriec, Humenného či Košíc. Zavíta aj do Zvolena, Nitry a Bratislavy.