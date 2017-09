REPORTÁŽ: Následky choroby bielych škvŕn vitiligo odstraňujú tetovaním

La Paz 19. septembra (TABLET.TV) - Pacient s týmto ochorením má na vybraných častiach tela viditeľné biele škvrny, najčastejšie na tvári alebo rukách. Chorobu zapríčiňuje strata pigmentových buniek.





„Je to veľmi nepríjemné ochorenie a vnímam, ako sa na mňa ostatní pozerajú. Niektorí si dokonca myslia, že je to nákazlivé. Myslím si, že aj ľudia, ktorí si napríklad hľadajú prácu, to majú dosť ťažké. Môže sa to stať prakticky hocikomu, aj tomu, kto nemá veľa peňazí, podobne ako ja,“ popisuje pacientka, ktorá trpí rovnakým problémom.Na liečenie, respektíve zmiernenie príznakov choroby, známej ako aj vitiligo, sa dnes používajú viaceré metódy: maskovacie krémy, svetelná terapia alebo lieky. Pacientom v Bolívii ale svitla nová nádej, ako si posilniť svoje sebavedomie a ako s pigmentom bojovať, a to tak, že si ho dajú vytetovať.„Toto je technika, vďaka ktorej vidíte výsledky okamžite. Je to aj rýchlejšie. Napríklad lekárska liečba môže trvať aj päť rokov. Vždy sa každého opýtam, ako sa cíti, či je na to pripravený,“ uviedol miestny tatér Enrique Castro.Síce sa táto technika za pomerne krátky čas medzi pacientmi ujala, dermatológovia upozorňujú, že tetovanie kožného pigmentu so sebou prináša aj nemalé riziko.„Toto tetovanie sa robí malými ihlami, ktoré prenikajú do určitej hĺbky pokožky a, bohužiaľ, môžu poškodiť časť zdravej kože. Tak by sa mohlo stať, že sa choroba rozšíri ešte viac. Najlepšou možnosťou pre pacienta zostáva poradiť sa so svojím lekárom, ktorá forma maskovania pigmentového defektu je pre neho najvhodnejšia,“ uzavrela lekárka z dermatologického inštitútu Guillen Flores.