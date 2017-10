Reprezentačná dvadsiatka podľahla majstrovi z Banskej Bystrice

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

HK Orange 20 - HC'05 iClinic B. Bystrica 2:3 pp a sn (1:0, 0:2, 1:0 - 0:0, 0:1)

Góly: 12. Musliu (Tamáši, Smolka), 42. Mesaroš (Smolka, Tamáši) - 31. Brejčák, 40. Valent, rozh. nájazd: Faille. Rozhodovali: Smetana, Fridrich - Orolin, Németh, vylúčení: 2:5, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:0, 242 divákov.



HK Orange 20: Durný – Hílek, Hedera, Zeleňák, Fereta, Dlapka, Švarc, Krempaský, Matejovič – Marcinek, Kundrik, Jaško – Vašaš, Čacho, Vybíral – Musliu, Tamáši, Smolka – Mesaroš, Šmída, Václav

HC'05 iClinic B. Bystrica: Lukáš - Kubka, Ďatelinka, Sersen, Brejčák, Gélinas, Mihálik, Gründling, Sedlák - Faille, Surový, Lunter - Lamper, Češík, Belluš - Hohmann, Bubela, Bartánus - Róth, Valent, Andrisík



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Piešťany 24. októbra (TASR) - Hokejisti HK Orange 20 siahli na víťazstvo v utorňajšom vloženom zápase Tipsport ligy, no na domácom ľade nakoniec podľahli majstrovskej Banskej Bystrici 2:3 až po predĺžení a samostatných nájazdoch. Mladíci tak nezlomil negatívnu sériu a prehrali už šiesty duel TL za sebou.Prvú vážnejšiu šancu mali hostia, keď sa pred Durným ocitol Valent, ale neprekonal ho. Na druhej strane zaujala šanca Tamášiho s Muslium. V 12. minúte sa už táto dvojica presadila. Tamáši vystrelil z ľavého kruhu, Lukáš puk vyrazil, no len priamo na hokejku Musliua a ten ho pohotovo doklepol do odkrytej bránky - 1:0. Hostia mohli vyrovnať v 16. minúte, keď sa pred Durným ocitol Hohmann, jeho strely si však cestu za brankárov chrbát nenašli. Domáci gólman v závere tretiny zmaril šancu Luntera.Bystričania spálil v úvode druhého dejstva niekoľko dobrých šancí. V 26. minúte Musliu po strete s Brejčákom narazil hlavou na mantinelu a ostal ležať na ľade. Z neho ho museli odniesť. Bystrica vyrovnala v 31. minúte, keď Brejčák dorazil svoju vlastnú strelu - 1:1. Ďalšie minúty sa niesli v znamení presiloviek a nepremenených šancí na oboch stranách. Hostia ale 13 sekúnd pred koncom dokázali otočiť duel vo svoj prospech zásluhou Valenta."Dvadsiatka" zabrala v úvode tretieho dejstva a v 42. minúte sa po akcii Tamášiho a Smolku presadil Mesaroš - 2:2. V záverečných minútach sa Bystričanom pri dobrých šanciach nepodarilo rozhodnúť a tak duel pokračoval v predĺžení. V ňom gól nepadol a o tesnom triumfe favorita rozhodol Faille až v samostatných nájazdoch.