Reprezentantov do 20 rokov povedie Ernest Bokroš

Na snímke Ernest Bokroš Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 14. júla (TASR) - Generálny manažér hokejových reprezentácií Miroslav Šatan v piatok predstavil mená trénerov, ktorí povedú slovenské juniorské reprezentačné celky. K SR20 sa vracia skúsený Ernest Bokroš, "osemnástku" povedie Norbert Javorčík.povedal Šatan."Dvadsiatku" čaká už o dva týždne (28. - 30. júla) medzinárodný turnaj Summer Challenge.doplnil Bokroš.Hlavným trénerom SR18 zostáva Javorčík. Jeho asistentmi na lavičke by mali byť Ján Pardavý a Vladimír Turan, a trénerom brankárov Roman Mega. "i," dodal Javorčík, ktorý bude trénovať aj juniorov v HC'05 Banská Bystrica.Reprezentáciu do 17 rokov povedie Ján Lipianský s asistentom Andrejom Podkonickým, do 16 rokov Viliam Čacho a trénerom regionálnych výberov do 15 rokov bude Radoslav Hecl. Kompletný menoslov asistentov trénerov i trénerov brankárov bude predložený na schválenie Výkonnému výboru SZĽH.Všetci tréneri aj Šatan si v piatok 21. júla sadnú za spoločný stôl na tlačovej konferencii a verejnosti i médiám predstavia spôsob spolupráce i spôsob fungovania reprezentácií aj zvyšné medná asistentov trénerov, prípadne trénerov brankárov.