Republikáni v Senáte odložili hlasovanie o zdravotnej reforme

Mitch McConnell Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 28. júna (TASR) - Republikáni v americkom Senáte odložili hlasovanie o návrhu zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorý má nahradiť doteraz platnú tzv. Obamacare. Informovala o tom dnes agentúra Reuters.Odklad hlasovania súvisí s nesúhlasom niektorých republikánov s návrhom predloženým administratívou prezidenta Donalda Trumpa. Trump si v noci nadnes časť republikánskych senátorov pozval do Bieleho domu a naliehal na nich, aby sa zasadili za prijatie zákona, ktorý však vyvoláva obavy u časti umiernených i konzervatívnych republikánov.Vodca republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell uvítal odklad hlasovania ako možnosť získať čas na ďalšiu diskusiu. Uviedol, že je optimistický ohľadom perspektívy dosiahnutia "výsledku, ktorý bude lepší ako súčasný status quo" v zdravotnej starostlivosti. Vyjadril nádej, že vďaka diskusiám sa podarí získať podporu viac ako 50 republikánov.Hlasovanie o novom zákone o zdravotnej starostlivosti, ktoré bolo pôvodne naplánované na tento týždeň, sa v Senáte uskutoční až po Dni nezávislosti (4. júla) - zrejme až po 10. júli.Nezávislí analytici v pondelok upozornili, že nový návrh na zmenu systému zdravotného poistenia by do roku 2026 pripravil o zdravotné poistenie 22 miliónov Američanov. Nový návrh ráta aj s menšími škrtmi v programe Medicaid, ktorý je určený pre sociálne slabších, a tiež so zrušením dane pre Američanov s vysokými príjmami, z ktorej federálna pokladňa časť programu Medicaid financovala.Vlastný návrh zákona o reforme zdravotníctva schválila Snemovňa reprezentantov ako náhradu za Obamacare ešte v máji tohto roka. Ide o doteraz najväčšie Trumpovo legislatívne víťazstvo, hoci návrh čaká ešte schvaľovanie v Senáte.