Republikáni v Senáte opäť nepresadili zrušenie Obamacare

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 27. júla (TASR) - Americký Senát odmietol v stredu republikánsky návrh, ktorý by zrušil zdravotnícku reformu bývalého prezidenta Baracka Obamu. Proti návrhu sa postavili nielen všetci demokrati, ale aj sedem republikánov, informovala agentúra AP.Za návrh hlasovalo 45 senátorov, proti 55. Republikáni majú v Senáte tesnú väčšinu (52:48).Podľa spravodajskej stanice BBC senátori teraz zvažujú odľahčenú verziu návrhu, z ktorého by vypustili niektoré z kontroverznejších častí.Ako pripomenula AP, v utorok republikáni v Senáte tesne schválili začatie debaty o návrhu zákona, ktorý by zrušil tzv. Obamacare. V následnom hlasovaní sa k návrhu kladne vyjadrilo 43 senátorov, proti bolo deväť republikánov a všetci demokrati.Niektorí analytici upozornili, že nový návrh na zmenu systému zdravotného poistenia by do roku 2026 pripravil o zdravotné poistenie 22 miliónov Američanov. Návrh ráta aj s menšími škrtmi v programe Medicaid, ktorý je určený pre sociálne slabších, a tiež so zrušením dane pre Američanov s vysokými príjmami, z ktorej federálna pokladňa časť programu Medicaid financovala.Čiastočné alebo úplné zrušenie Obamacare je jedným z hlavných Trumpových volebných sľubov.