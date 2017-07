Republikánsky návrh zákona na zrušenie Obamacare v Senáte stroskotal

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. júla (TASR) - Plány amerického prezidenta Donalda Trumpa na zrušenie reformy zdravotníctva jeho predchodcu Baracka Obamu utrpeli v pondelok vážny úder po tom, ako dvaja ďalší republikánski senátori oznámili, že budú hlasovať proti najnovšiemu návrhu zákona predloženého vedením strany.Predbežné stroskotanie úsilia o okamžité nahradenie tzv. Obamacare následne priznal aj vodca republikánskej väčšiny v Senáte Mitch McConnell, uviedli agentúry DPA a Reuters.Nesúhlas s návrhom tzv. Trumpcare vyslovili najprv senátori Rand Paul zo štátu Kentucky a Susan Collinsová zastupujúca štát Maine. V pondelok sa k nim pridali Jerry Moran (Kansas) a Mike Lee (Utah).Ešte predtým sa však republikánska väčšina scvrkla do takej miery, že hlasovanie bolo odložené z dôvodu choroby na 80-ročného Johna McCaina."Republikáni by mali Obamacare jednoducho zrušiť a pracovať na reforme zdravotníctva, ktorá bude úplne novým začiatkom. Demokrati by sa mohli pridať," napísal Trump v noci nadnes na Twitteri.Republikáni majú v Senáte tesnú väčšinu (52:48). McConnell potrebuje na jej schválenie 50 z 52 hlasov republikánov. V prípade patovej situácie môže svojím hlasom rozhodnúť viceprezident Mike Pence. Opoziční demokrati a nezávislí jednoznačne vyhlásili, že návrh nepodporia.Niektorí analytici upozornili, že nový návrh na zmenu systému zdravotného poistenia by do roku 2026 pripravil o zdravotné poistenie 22 miliónov Američanov. Nový návrh ráta aj s menšími škrtmi v programe Medicaid, ktorý je určený pre sociálne slabších, a tiež so zrušením dane pre Američanov s vysokými príjmami, z ktorej federálna pokladňa časť programu Medicaid financovala.Vlastný návrh zákona o reforme zdravotníctva schválila Snemovňa reprezentantov ako náhradu za Obamacare ešte v máji tohto roka. Ide o doteraz najväčšie Trumpovo legislatívne víťazstvo, hoci návrh čaká ešte schvaľovanie v Senáte.Čiastočné alebo úplné zrušenie Obamacare je jedným z hlavných Trumpových volebných sľubov.