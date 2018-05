Respekt: Ruský agent Skripaľ bol v Prahe

Policajti uzatvárajú vstup na parkovisko supermarketu po tom, ako objavili podozrivé auto v blízkosti ktorého našli bývalého ruského špióna Sergeja Skripaľa a jeho dcéru otrávených v anglickom meste Salisbury 12. marca 2018. Skripaľa a jeho dcéru Juliju našli 4. marca v bezvedomí na lavičke pred nákupným centrom v meste Salisbury. Obaja sa stále nachádzajú v kritickom stave. Polícia prípad vyšetruje ako útok neznámou nervovoparalytickou látkou. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 13. mája (TASR) - Bývalý ruský dvojitý agent Sergej Skripaľ, ktorého sa v marci pokúsili otráviť v Británii chemickou bojovou látkou, v minulosti tajne navštívil aj Prahu. S vyslancami českých bezpečnostných inštitúcií sa najmenej raz stretol aj v Spojenom kráľovstve, informoval v sobotu český týždenník Respekt.Skripaľ mal podľa správy v ruských tajných službách významnejšiu pozíciu, než uvádza väčšina médií. Bol síce roky dôstojníkom vojenskej rozviedky GRU, no v prvej polovici 90. rokov minulého storočia šéfoval aj jej personálnemu oddeleniu, preto mal výborný prehľad o rozmiestnení agentov v Európe, pričom poznal aj totožnosť niektorých z nich, napísal Respekt na svojej webovej stránke.V roku 1995 Skripaľa počas pôsobenia v Španielsku naverbovala britská tajná služba MI6, ktorej za peniaze poskytoval informácie. Rusi to odhalili a v roku 2004 ho zadržali. Odsúdili ho na 13 a pol roka väzenia, v roku 2010 ho však prepustili v rámci výmeny za desať ruských špiónov zadržaných v USA.Následne sa usadil v Británii a s kolegami z MI6 spolupracoval na rozpracovaní ruskej špionážnej siete. S týmto cieľom Briti umožnili, aby sa s ním stretli aj bezpečnostný predstavitelia z partnerských krajín, s ktorými užšie spolupracujú. Od 90. rokov k týmto krajinám patrí aj ČR.Najmenej raz, v roku 2012, bol Skripaľ v Prahe. Hoci sa tam zdržal len krátko, pre české tajné služby bola jeho návšteva údajne prínosom, vyplýva zo zistení Respektu. Zdroje týždenníka sa nedomnievajú, že by útok na Skripaľa a jeho dcéru z marca tohto roka nejako súvisel s návštevou Prahy.