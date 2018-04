Retail Innovations Conference: Redizajn nie je remodeling

Tibor Tabery, Median Store, Konateľ a organizátor konferencie Foto: RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE/Marian Dekan Foto: RETAIL INNOVATIONS CONFERENCE/Marian Dekan

Bratislava 16. apríla (OTS) - Druhý ročník vypredaného festivalu Retail Innovations Conference 2018 dokázal posunúť latku kvality, obsahu a formy opäť ešte vyššie.Dnešný zákazník sa nezmenil od základov, ale zmenilo sa jeho vnímanie toho, čo považuje za nadštandard a tzv. zážitkové nakupovanie., skúsený retail dizajnér z holandského Studiomfd tvrdí, že budúcnosť retailu je v dizajne. Hranice medzi konceptami sa vďaka inovatívnemu dizajnu vytrácajú, vznikajú nové funkcionality, napríklad Tiffany & Co. otvorilo prvú kaviareň Blue Box Café. Doba sa šialene zrýchľuje, niektorí retaileri menia dizajn každé 3 mesiace. Prevádzky niekedy ani nemusia byť perfektné z pohľadu manažmentu kategórií, ale musia byť „picture perfect“, teda lákajúce zákazníkov navštíviť ich, vyfotiť a zdieľať. A popritom nakúpiť.Kľúčový spíker festivalu,z USA, priekopníčka mladého odvetvia behaviorálnej analytiky, auditórium prekvapila množstvom nových pojmov a možností zvyšovania zisku, ktoré táto disciplína prináša. „Práve dizajn v kombinácii s behaviorálnou analytikou budú určovať trendy retailu.Živá diskusia sa rozprúdila na tému, kedy je vôbec vhodný čas na remodeling. Vyplynulo z nej jednak to, že každá optimalizácia je tímový šport a jednak to, čo vystihuje citát A. Lincolna: „“ Z úst viacerých spíkrov zaznelo, že redizajn nie je remodeling. Remodeling je náročnejší, širší pojem a zahŕňa aj procesné zmeny. Vymaľovať predajňu a vymeniť regály bez zmeny procesov je neefektívne.Mnohých retailerov naštartujú aj drobné inovácie. Zákazník aj zamestnanci (interní zákazníci) retailera však musia chápať ich zmysel a účel, napríklad to, že sa uľahčí práca alebo nakupovanie. Ako uviedla, ktorá pôsobí dlhé roky v českom retailovom prostredí : „“ Rečníci najmä v poslednom bloku venovanému ľuďom apelovali na to, aby boli do zmien vrátane remodelingu zapojení aj zamestnanci. Niektorí retaileri založili celé tímy, ktoré sa venujú len inováciám a remodelingu.,“ uviedol, zakladateľ konceptu, Retail Innovations Conference a dodal: „.“Viac informácií na: www.retail-innovations.com