Reťazec Datart sa spojí s HP Tronic, majiteľom predajní Euronics a Hej

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 13. júna (TASR) - Obchodný reťazec s elektronikou Datart sa spojí so skupinou HP Tronic, ktorá prevádzkuje sieť predajní Euronics a e-shopy Kasa.cz a Hej.sk. Informovala o tom dnes spoločnosť HP Tronic. Hodnotu transakcie spoločnosti neuviedli. Spojenie ešte musí schváliť Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) a Protimonopolný úrad SR.Spojením obidvoch sietí vznikne na českom a slovenskom trhu reťazec s ročnými tržbami viac než 15 miliárd Kč (573,68 milióna eur) so sieťou približne 130 elektropredajní, ktoré každý rok navštívi viac než 22 miliónov zákazníkov. Vznikajúcu štruktúru kapitálovo posilní fond Genesis Private Equity Fund III, ktorý získa významný menšinový podiel.Nové zoskupenie bude na maloobchodnom trhu reprezentovať obe doteraz samostatne fungujúce spoločnosti. Podľa generálneho riaditeľa HP Tronic Daniela Večeřu cieľom je vytvoriť subjekt s trhovým podielom dosahujúcim až 20 % na českom a slovenskom trhu.Spoločnosti budú v najbližších dňoch o tomto zámere informovať ÚOHS a Protimonopolný úrad SR. Ako dodali, do obdobia, než obidva úrady plánovanú transakciu povolia, nebudú k nej ďalšie informácie poskytovať.HP Tronic získal v Datarte pätinový podiel už v roku 2014. Obchody s elektronikou Datart zvýšili v Česku vo finančnom roku 2015/2016 tržby medziročne takmer o 11 % na 5,1 miliardy Kč. Obrat zlínskej spoločnosti HP Tronic, ktorá prevádzkuje predajne Euronics, e-shopy Kasa.cz a je aj majiteľom spoločnosti ETA, sa vlani zvýšil na 9,1 miliardy Kč.