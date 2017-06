Reťazec Lidl otvára prvých 10 obchodov v USA

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Virginia Beach 15. júna (TASR) - Nemecký maloobchodný reťazec Lidl dnes otvorí prvých 10 obchodov na juhovýchode USA. Diskontný reťazec tak so svojimi zľavami vstupuje na americký trh.Nové obchody spoločnosti Lidl otvoria svoje brány vo Virgínii, v Severnej a Južnej Karolíne.Lidl dúfa, že lákadlá pre klientov, ako sú na nízke ceny, menšia komplikovanosť a špeciálne položky, napríklad čerstvo upečený chlieb, budú aj v tomto prípade kľúčom k úspechu tak, ako v iných krajinách, kde pôsobí. Lidl má už viac ako 10.000 prevádzok v 27 štátoch.Ako bonus spoločnosť Lidl v USA ponúkne exkluzívnu líniu módy od nemeckej supermodelky Heidi Klumovej.Oznámenie o ponuke módy od Klumovej zverejnil reťazec len minulý týždeň, v rámci príprav na dnešný štart. Hlavnú ceremóniu s prestrihnutím pásky plánuje vo Virginia Beach, v štáte Virgínia.Do konca septembra chce Lidl otvoriť v USA 20 obchodov a v priebehu pár rokov by chcel mať 100 obchodov na východnom pobreží USA. Celkovo tak plánuje vytvoriť 5000 pracovných miest.Lidl sa snaží o rýchlu expanziu v USA, a to v čase, keď stúpa internetový predaj a kamenné obchody začínajú byť na ústupe.Niektorí analytici sa ale domnievajú, že Lidl si možno zvolil správny čas pre vstup do USA a narušenie dominantného postavenia konvenčných reťazcov ako sú Walmart a Kroger.Lidl prichádza na americký trh niekoľko desiatok rokov po nemeckom diskontnom reťazci Aldi, ktorý na začiatku tohto týždňa tiež oznámil veľkú expanziu. Má v pláne rozšíriť do konca roka 2022 svoju sieť obchodov a pridať 900 nových prevádzok k terajším 1300 obchodom.