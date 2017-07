Retrotančiareň v Liptovskom Mikuláši ožije jazzom

Ilustračné foto Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Liptovský Mikuláš 11. júla (TASR) - Záhradu liptovskomikulášskeho mestského Múzea Janka Kráľa roztancujú v piatok 14. júla priaznivci retro štýlu. Tretí ročník hudobno-tanečného podujatia prenesie návštevníkov späť v čase do 30. rokov minulého storočia a ponúkne im večer plný jazzu, swingu a elegancie.povedal pre TASR riaditeľ múzea Jaroslav Hric. Vyzval záujemcov, aby siahli do zabudnutých kútov šatníka starých rodičov a vytvorili si odev pripomínajúci eleganciu spred druhej svetovej vojny.Program otvoria o 21.00 h staré melódie z čias prvej republiky v podaní kapely Slovak tango, ktorá bude účastníkov sprevádzať celým večerom.doplnil Hric.Pripravená je aj projekcia historických fotografií Liptovského Mikuláša a jazda automobilovými veteránmi po Námestí osloboditeľov. Účastníci sa tiež môžu zvečniť v dobovom fotografickom salóne a odniesť si so sebou spomienku na retro večer.