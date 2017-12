Reuters: Ruské tankery dodávajú ropu severokórejským lodiam

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn/Moskva 30. decembra (TASR) - Ruské tankery dodávajú na mori ropu lodiam zo Severnej Kórey, čo je v rozpore s platnými sankciami OSN. Pre agentúru Reuters to uviedli dvaja nemenovaní západoeurópski bezpečnostní predstavitelia.Podľa nich boli v priebehu októbra a novembra zaznamenané najmenej tri takéto prípady prečerpávania ropných produktov z ruských tankerov do severokórejských lodí. Nič však nenasvedčuje tomu, že by bol do týchto transferov zapojený samotný ruský štát, alebo že by k nemu dochádzalo s jeho podporou, uviedol v piatok Reuters.Citované zdroje zdôrazňujú dôležitosť takýchto nelegálnych dodávok ropy pre fungovanie ekonomiky KĽDR. Agentúra Reuters už septembri informovala o tom, že plavidlá KĽDR tajne dovážajú ropu priamo z prístavov na ruskom Ďalekom východe.Podľa nemenovaného zdroja z prostredia ruskej moreplavby sa táto prax v posledných mesiacoch zmenila: severokórejské plavidlá začali prečerpávať palivo na mori z ruských tankerov, ktoré vyplávali z prístavov v oblasti Vladivostoku. Jeden z tankerov prepravoval približne 1600 ton ropy.Ruské ministerstvo zahraničných vecí sa k uvedeným tvrdeniam odmietlo vyjadriť. Spojené štáty vo svojej reakcii vyzvali Rusko a ďalšie krajiny OSN na vzájomnú spoluprácu pri striktnej implementácii sankcií voči Pchjongjangu, čo by malo zamedziť aj nelegálnemu prečerpávaniu ropy na mori.