Revízia výdavkov: Slovensko si nevie poradiť s odpadmi či ovzduším

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. mája (TASR) - Slovensku sa darí znižovať emisie skleníkových plynov, nevie si však dobre poradiť s odpadmi ani odpadovými vodami či kvalitou ovzdušia. Ukázala to revízia výdavkov na životné prostredie, ktorá je súčasťou vládneho projektu Hodnota za peniaze. Výdavky na túto oblasť predstavujú 0,6 percenta HDP, čo je porovnateľné s Českom, Maďarskom a Poľskom. Významnú časť tvoria eurofondy.Ako vyplýva z priebežnej správy k revízii, investície do verejných kanalizácií a vodovodov priniesli pozitívne výsledky, ale Slovensko stále vykazuje podpriemernú mieru pripojeného obyvateľstva na čistiarne odpadových vôd. Investície do vodohospodárskej infraštruktúry zvýšili v roku 2015 úroveň pripojeného obyvateľstva na vodovod na 88,3 percenta. V prípade verejných kanalizácií je to len 65,2 percenta, čo je v medzinárodnom porovnávaní podpriemer. V súčasnosti vybudovaná verejná kanalizácia by podľa revízie vedela pritom obslúžiť ešte vyše 280.000 obyvateľov.Efektívnejšie by sa mohli využívať aj peniaze na protipovodňovú ochranu.poukazuje priebežná správa z revízie.Tá tiež ukázala, že Slovensko má nízku mieru recyklácie napriek rozsiahlej výstavbe infraštruktúry triedenia a zhodnocovania.konštatuje sa v materiáli.Problémom je aj ovzdušie, ktoré je nadpriemerne znečistené, zdraviu škodlivé tuhé znečisťujúce látky sú výsledkom neefektívneho využívania tuhých palív a spaľovacích motorov.vysvetľuje sa v správe.Nedostatky odhalila revízia aj vo fungovaní Environmentálneho fondu, kde má byť priestor na zníženie administratívnej záťaže i zverejňovanie väčšieho množstva informácií o prideľovaní prostriedkov." upozorňuje sa v priebežne správe.