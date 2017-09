Réway na štarte kempu v Montreale: Chcem sa zlepšovať každým dňom

Na snímke Martin Réway. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Montreal 8. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Martin Réway už absolvoval prvé tréningové dávky v nováčikovskom kempe klubu NHL Montreal Canadiens. Dvadsaťdvaročný útočník uplynulú sezónu musel vynechať pre vírusové ochorenie, ktoré mu spôsobilo vážne problémy so srdcom.V zámorí Réwaya považujú za jedného z najperspektívnejších mladíkov slávneho kanadského klubu. Pre tamojšie médiá sa bývalý hráč Sparty Praha a švajčiarskeho HC Fribourg-Gottéron vyjadril, že je už zdravotne fit a pokúsi sa čo najviac presvedčiť o jeho kvalitách." citovala ho agentúra AP.Už po sezóne 2015/2016 sa v súvislosti s Réwayom spomínal presun do zámoria, no plány slovenského reprezentanta zmarilo vážne ochorenie srdca. Preň vynechal celú sezónu 2016/2017, po ktorej dostal povolenie od lekárov začať s tréningom.opísal zdravotné problémy hráč, ktorého Canadiens draftovali v roku 2013 v štvrtom kole.Pre nečakané zdravotné problémy, ktoré skrížili jeho plány sa počas pauzy skúsil podľa vlastných slov povenovať ekonomickému štúdiu. To začal ešte počas pôsobenia v Gatineau Olympiques v Quebec Major Junior Hockey League, za ktorý počas dvoch sezón odohral 90 zápasov s bilanciou 112 bodov.dodal.Na prvom tréningu ešte nešiel na 100 percent, no postupne sa bude snažiť "pridávať plyn": "vyjadril sa technicky dobre vybavený korčuliar, ktorý už nemusí brať lieky na srdce.V nováčikovskom kempe je 23 hráčov, ktorí od piatka budú hrať na turnaji nádejí v Toronte proti miestnym Maple Leafs a Ottawe Senators.