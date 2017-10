Réway požiadal v NHL vedenie Montrealu o rozviazanie zmluvy

Na snímke zľava brankár Branislav Konrád, Tomáš Marcinko, Martin Réway, Patrik Lušňák a Martin Bakoš. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Montreal 28. októbra (TASR) - Slovenský hokejový reprezentant Martin Réway požiadal vedenie klubu NHL Montreal Canadiens o rozviazanie zmluvy. Uviedol to zámorský webový portál habseyesontheprize.com.Réway neodcestoval s farmárskym tímom "Habs" Laval Rocket na štvrtkový zápas do Rochesteru. Pre ďalší portál theathletic.com slovenský útočník vyhlásil, že mal od začiatku sezóny problémy zvyknúť si na štýl hry a navyše nebol spokojný so svojou formou. Klub na druhý deň poskytol vyhlásenie, že Réway a Montreal si vzali nejaký čas na to, aby vyriešili hráčovu budúcnosť.Slovenský útočník nastúpil za Laval v piatich zápasoch, pripísal si v nich dva body za asistencie.