Réway sa pripravuje na kemp v Montreale: Verím si

Na archívnej snímke slovenský útočník Martin Réway. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Banská Bystrica 8. augusta (TASR) - Slovenský hokejista Martin Réway sa po sezóne, ktorú musel vynechať pre ochorenie srdca, už pripravuje na kemp v Montreale Canadiens. Klubu zámorskej NHL by rád splatil dôveru i podporu. V rozhovore pre hokej.cz uviedol, že si pred septembrovým kempom Canadiens verí a chce sa pobiť o miesto v prvom tíme.Už po sezóne 2015/16 sa v súvislosti s Réwayom spomínal presun do zámoria, no plány slovenského reprezentanta zmarilo vážne ochorenie srdca. Preň vynechal celú sezónu 2016/17, po ktorej dostal povolenie od lekárov začať s tréningom.poznamenal pre hokej.cz.Nečakané zdravotné problémy mu skrížili plány a namiesto kolotoča tréningov i zápasov mal naordinovaný pokoj.uviedol. Vedeniu Canadiens nebol Réwayov stav ľahostajný a predstavitelia klubu s ním viackrát komunikovali.dodal Réway.