Rex Tillerson: Nerozprával som sa s Trumpom o politike voči Rusku

Washington 12. januára (TASR) - Bývalý výkonný šéf ropnej a plynárenskej spoločnosti ExxonMobil, Rex Tillerson, v stredu vyhlásil, že svet čelíod množstva protivníkov a vedenie Spojených štátov sa musí postaviť čelom k tejto realite.povedal pravdepodobný budúci americký minister zahraničných vecí na schvaľovacom híringu v senátnom výbore pre zahraničné vzťahy.Tillerson sa zmienil o zložitých vzťahoch s Čínou, Ruskom, Iránom a Severnou Kóreou (KĽDR), ktoré budú súčasťou. Povedal tiež, že radikálny islam predstavuje vážne riziko pre stabilitu štátov.Vyhlásil, že vedúca úloha USA bola v posledných desaťročiach spochybnená a to. Americký ľud a spojenci Ameriky sa tešia na návrat vedúcej úlohy USA, dodal.Tillerson, ktorého na post šéfa diplomacie vybral novozvolený prezident Donald Trump, zdôraznil, že sa s Trumpom nerozprával o politike USA voči Rusku. Povedal to napriek tomu, že členovia Kongresu sa intenzívne zaoberajú obvineniami, podľa ktorých Moskva zasahovala do amerických prezidentských volieb v roku 2016, aby pomohla vyhrať Trumpovi.Bývalý šéf spoločnosti ExxonMobil uviedol pred senátnym výborom, že je za ponechanie súčasných sankcií proti Rusku dovtedy, kým sa úradu neujme Trumpova administratíva.dodal Tillerson.Možný minister takisto povedal, že cielené bombardovanie civilných objektov Ruskom v sýrskom meste Aleppo, ale odmieta kategoricky vyhlásiť, že Moskva je vinná z vojnových zločinov. Tillerson vysvetlil, že počká na podrobnú správu tajných služieb, kým urobí rozhodnutie.Schvaľovací brífing ministra zahraničných vecí nakrátko narušili dve protestujúce ženy. Jedna žena kričala:Obe ženy držali transparenty s nápisom. Polícia amerického Kapitolu protestujúce ženy rýchlo odviedla preč.Tillerson musel dnes absolvovať niekoľko hodín otázok o zahraničnopolitických plánoch novozvoleného prezidenta Trumpa.Rex Tillerson zaujal tvrdý postoj voči Rusku. Označil ho zapre Spojené štáty a dodal, že on osobne by bol odporučilreakciu na anektovanie ukrajinského Krymského polostrova Moskvou v roku 2014. Obe Tillersonove vyjadrenia sú v protiklade k doterajšiemu postoju Trumpa, ktorý je zástancom zlepšovania americko-ruských vzťahov.Tillerson absolvoval v stredu schvaľovací híring v senátnom výbore pre zahraničné vzťahy. Čelil pichľavým otázkam demokratických aj republikánskych senátorov o svojich kontaktoch v Rusku a o vzťahu s prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý mu v roku 2013 udelil štátne vyznamenanie Rad priateľstva. Tillerson sa na híringu snažil rozptýliť obavy, že on alebo Trump budú umiernení voči Moskve. Avšak prekvapujúco priznal, že ešte s Trumpom nediskutoval o budúcej politike novej administratívy voči Moskve.O anektovaní Krymu Ruskom vyhlásil:Dodal, že konanie Ruska hopričom kritizoval reakciu administratívy odchádzajúceho prezidenta Baracka Obamu v podobe sankcií proti Rusku, ktoré nakoniec pripravili spoločnosť ExxonMobil o stámilióny dolárov.Tillerson by podľa svojich slov zašiel v reakcii ďalej než Obama a vyzval by Kyjev, aby poslal všetky dostupné vojenské jednotky na svoje hranice s Ruskom. Takisto by odporučil, aby USA a spojenci podporili Ukrajinu, prostredníctvom obranných zbraní a prieskumných lietadiel - tak by vyslali Moskve odkaz.vysvetlil Tillerson. Dodal, že sankcie súodkazom, ak nie sú starostlivo vypracované a uplatňované v medzinárodnom meradle.