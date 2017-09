Reynders k Nemecku: Nárast extrémistických síl vidieť všade v Európe

Belgický minister zahraničných vecí Didier Reynders, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 25. septembra (TASR) - Horúčka extrémizmu bude aj naďalej ohrozovať Európu, ak EÚ nepristúpi ku skutočným reformám. Uviedol to podpredseda belgickej vlády a šéf belgickej diplomacie Didier Reynders v súvislosti s nedeľňajšími voľbami v Nemecku, kde tretiu priečku obsadila pravicovo-populistická strana Alternatíva pre Nemecko (AfD).AfD sa so ziskom 12,6 percenta hlasov stala treťou najsilnejšou stranou v Nemecku a zaistila návrat krajnej pravice do Spolkového snemu.Reynders podľa belgického denníka Le Soir upozornil, že nárast extrémistických síl vidieť všade v Európe. "uviedol. Spresnil, že ak v EÚ nedôjde ku skutočným reformám v oblasti ekonomiky, migrácie, obrany alebo zahraničnej politiky,Reynders upozornil, že, lebo v Európe došlo k vlnám teroristických útokov, časť obyvateľstva stále prežíva ekonomické ťažkosti, aj v Nemecku, a diskusie o migrácii len posilňujú postavenie extrémnej pravice.uviedol Reynders, podľa ktorého prítomnosť AfD v Bundestagu možno označiť za "Le Soir pri tejto príležitosti citoval i názor lídra nemeckých sociálnych demokratov (SPD) Martina Schulza. Ten v nedeľu večer z volebného úspechu AfD obvinil kancelárku Angelu Merkelovú.povedal Schulz pre verejnoprávne televízne stanice ARD a ZDF. Spresnil, že jej systematické odmietanie viesť skutočnú volebnú kampaň namiesto spoliehania sa na "kontinuitu" a dobré hospodárske výsledky krajiny a vyhýbanie sa témam, ktoré by mohli viesť k diskusii, vytvorilo vákuum, ktoré sa AfD podarilo čiastočne zaplniť." upozornil Schulz.