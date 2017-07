Rezbári v Stropkove vytvoria sochy 5 osobností. Richtára či šľachtica

Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič Ilustračná snímka Foto: TASR/Henrich Mišovič

Stropkov 31. júla (TASR) – V Stropkove pribudne päť sôch významných osobností spojených s dejinami mesta. Vytvoria ich rezbári počas medzinárodného rezbárskeho plenéra, ktorý sa bude konať oddnes 31. júla na nádvorí historického kaštieľa. Hotové plastiky v nadživotnej veľkosti slávnostne odhalia v piatok 4. augusta, kedy sa začne 23. ročník Stropkovského jarmoku. Informoval o tom hovorca mesta Peter Novák.Sochu v nadživotnej veľkosti tak bude mať v Stropkove richtár z prelomu 19. a 20. storočia Jozef Žanony, zakladateľ stropkovského futbalu Lukáš Vereš Vyšehradský, redemptorista blahoslavený Metod Dominik Trčka, básnik Pavol Országh Hviezdoslav a následník rakúsko-uhorského trónu František Ferdinand d'Este. Projekt s názvom Karpatský plenér dreveného umenia pripravilo mesto Stropkov v spolupráci s poľskou Korczynou. V júni vytvorili dvaja slovenskí a traja poľskí rezbári päť sôch v Korczyne, budúci týždeň sa pustia do tvorby sôch, ktoré budú umiestnené v Stropkove. Predlohou sú významné osobnosti, ktoré sa zapísali do dejín územia Karpatského pohoria."Podobné podujatia majú u našich poľských partnerov dlhšiu tradíciu, v Stropkove však pôjde o prvý takýto projekt a verím, že sa stretne s pozitívnym ohlasom verejnosti. Počas jarmočného týždňa budú rezbári na nádvorí kaštieľa vytvárať päť sôch osobností, ktoré sú osobitým spôsobom späté s históriou Stropkova," priblížil primátor mesta Ondrej Brendza.Jednotlivé osobnosti vybrala stropkovská samospráva, pred finalizáciou menoslovu ich projektový tím konzultoval so zástupcami odbornej verejnosti. "Richtár Žanony bol rešpektovanou osobnosťou aj v rámci Uhorska a svoju funkciu vykonával dlhých 32 rokov. Pohnutý osud mal zať jeho syna Lukáš Vereš, vďaka ktorému futbal v meste oslávi čoskoro storočnicu," uviedol primátor. Metod Dominik Trška založil v Stropkove prvú komunitu redemptoristov a významne ovplyvnil duchovný život v meste. O Hviezdoslavovi bolo známe, že počas pôsobenia v Prešove často prichádzal do Stropkova, ktorý mu prirástol k srdcu, a vytvoril básnickú rozpravu Stropkov, čím sa môže pochváliť máloktoré mesto. "Následník trónu František Ferdinand d'Este navštívil Stropkov počas veľkých vojenských manévrov v roku 1911. Akcii predchádzali na vtedajšiu dobu obrovské investície do infraštruktúry, vďaka ktorým sa podľa dochovaných dokumentov posunul Stropkov o pár desaťročí dopredu," dodal Brendza.Sochy budú vyrezávať rezbári Peter Mušinský, Jozef Michňa, Marek Drozd, Paweł Leszega a Kazimierz Łach. Tvorivé dielne budú počas celého týždňa prístupné verejnosti, ktorá tak má možnosť nahliadnuť do zákulisia rezbárskej tvorby. Slávnostné odhalenie sôch je naplánované na piatok (4.8.) na 15.00 h pred kaštieľom.Projekt je financovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a jeho celková hodnota predstavuje zhruba 14.800 eur, aktivity na strane Stropkova sú vo výške 5400 eur.