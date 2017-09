Rezbári vytvoria za tri dni kráľovstvo plné drevených rytierov

Ilustračná fotografia Foto: TASR - Erika Ďurčová Ilustračná fotografia Foto: TASR - Erika Ďurčová

Liptovský Ján 12. septembra (TASR) - Osem kubíkov dreva premení šestica rezbárov zo Slovenska, Poľska a Českej republiky tento týždeň počas trojdňového tvorivého stretnutia (14.9. - 16.9.) v ústí Jánskej doliny na umelecké diela. Peniaze za vydražené sochy poputujú na liečbu ťažko chorého chlapca so svalovou dystrofiou."Majstri motorových píl aj takto vzdajú hold drevu v hornatom regióne plnom zelených lesov. V každom ročníku je iná téma vyrezávania. Tentoraz uvidia návštevníci Jánskej doliny drevených rytierov," priblížila PR manažérka Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Región Liptov Katarína Šarafínová. Podujatie Drevené kráľovstvo sa začne vo štvrtok 14. septembra medzinárodnými rezbárskymi majstrovstvami.Divácky najatraktívnejšia časť programu - súťaž v rýchlorezbe sa uskutoční v sobotu 16. septembra o 15.00 h. Umeleckí rezbári sa pokúsia za 40 minút vytvoriť diela, ktoré budú následne predmetom dražby. "V tomto roku pomôžeme chlapcovi so svalovou dystrofiou. Vlani sme prispeli čiastkou takmer 3500 eur nevidiacim a slabozrakým deťom a verím, že teraz vyzbierame ešte viac peňazí," povedal hlavný organizátor Ján Strachan."Podujatie Drevené kráľovstvo nás plynule z výbornej letnej sezóny dostane do babieho leta a jesene, ktorá je u nás na Liptove vskutku nádherná. Turisti ocenia výhľady, ktoré sú práve v tomto období najkrajšie. Netreba však zabúdať na kvalitnú obuv a nepremokavé oblečenie, lebo počasie sa vie zmeniť rýchlo. V prípade nepriazne počasia ich poteší napríklad návšteva našich jaskýň, horúcich termálnych prameňov či história a kultúra v našich mestách," dodala riaditeľka OOCR Región Liptov Darina Bartková.