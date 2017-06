Režisér filmu Mária Terézia: Nakrúcanie korunovácie bude náročné

Svätoštefanská koruna Foto: TASR/Ladislav Vallach Foto: TASR/Ladislav Vallach

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. júna (TASR) - Aj Bratislava bude miestom nakrúcania historickej epopeje Mária Terézia. Po Prahe, Valticiach a Kroměříži sa filmári presunú do slovenskej metropoly, aby v Dóme sv. Martina nasnímali pre dvojdielny televízny film, ktorý pripravujú štyri verejnoprávne televízie - Česká televízia, rakúska ORF, maďarská MTVA a slovenská RTVS, veľkolepú scénu korunovácie najvýznamnejšej panovníčky Rakúsko-Uhorska.uviedol pre TASR režisér Robert Dornhelm.doplnil rakúsky tvorca pôvodom z Rumunska, dlhodobo žijúci v Hollywoode.Dornhelm, ktorý režíroval napríklad štvordielnu sériu Vojna a mier a viacero iných televíznych a filmových diel v Európe a USA, potvrdil, že Mária Terézia je pomerne náročný projekt nielen tým, že sa v ňom kombinuje niekoľko jazykov dohromady. Pred kamerou musia herci prekonávať jazykové bariéry, keďže vo veľkom koprodukčnom projekte hovoria každý svojou rodnou rečou. Náročnú prípravu absolvujú prakticky pred každým natáčacím dňom, keď musia strpieť aj hodinu a pol trvajúce odievanie do objemných kostýmov a sedenie v maskérni.Predstaviteľ manžela Márie Terézie český herec Vojtěch Kotek priznal, že celý štáb cíti zdravé napätie a všetci sa snažia robiť maximum.dopĺňa filmový František Štefan Lotrinský, ktorého kostým nesie známky filmovej krvi.povedal pre TASR Kotek.Postavu jednej z najvýznamnejších žien v dejinách novodobej Európy zveril na Oscara nominovaný televízny a filmový režisér mladej rakúskej herečke Marie-Luise Stockinger, ktorá nemá veľké skúseností s filmom.potvrdil Robert Dornhelm a ďalej prezradil, že si hlavnú predstaviteľku Márie Terézie vybral na pražskom castingu.poznamenal nadšený filmár.Po 45 dňoch natáčania Dornhelm vyjadril spokojnosť nielen s protagonistkou hlavnej úlohy veľkého koprodukčného diela, ale s celým hereckým obsadením. Nadchli ho tiež originálne lokácie.dopĺňa s tým, že sa do českého mesta, kde sa nakrúcal i oscarový Amadeus režiséra Miloša Formana, vracia rád. Nachádza v ňom paralelu, v Kroměríži strávil nejaký čas predstaviteľ filmového Mozarta Tom Hulce, s ktorým Dornhelm nakrútil svoj film Echo Park (1986).Scéna korunovácia Márie Terézie sa bude v Dóme sv. Martina nakrúcať 20. júna. Prvý diel filmu k 300. výročiu narodenia najvýznamnejšej panovníčky Rakúsko-Uhorska by sa mal dostať na televízne obrazovky počas Vianoc.