Režisér Werner Herzog často zobrazuje ľudí v extrémnych situáciách

Werner Herzog, ,nemecký filmový režisér, producent a spisovateľ. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: https://www.csfd.cz/tvurce/2931-werner-herzog/; http://www.wernerherzog.com/



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mníchov/ Bratislava 5. septembra (TASR) - Nemecký režisér, producent a spisovateľ Werner Herzog má v utorok 5. septembra 75 rokov. Je považovaný za jednu z najväčších postáv súčasného nemeckého filmu.Narodil sa 5. septembra 1942 v nemeckom Mníchove ako Werner Stipetič. Jeho matka, Elizabeth Stipetič mala rakúsko-chorvátsky pôvod a otec, Dietrich Herzog bol Nemec. Vyrastal v malej bavorskej dedinke, ďaleko od civilizácie. To sa odzrkadlilo na jeho výraznom bavorskom dialekte. Ako 12-ročný bol prvýkrát na priemietaní a videl film Tarzan. Vo svojich 19. rokoch už režíroval prvý film - krátkometrážny Herakles. Na svoje filmy si zarábal, zamestnania striedal. Pracoval ako robotník v oceliarňach, dokonca v Spojených štátoch amerických (USA) jazdil rodeo.Študoval históriu a literatúru na Ludwig-Maximillians-Universität v Mníchove, ale štúdium nedokončil.Svoju prvú produkčnú spoločnosť Werner Herzog Film Production založil v Mníchove v roku 1963. Dôvodom bola najmä snaha zachovať si pri výbere filmu čo najväčšiu nezávislosť. Herzog režíroval aj opery. Spolupracoval s opernými divadlami, vrátane divadla v nemeckom meste Bayreuth, či milánskej La Scala.Za svoju tvorbu získal mnoho nemeckých i medzinárodných ocenení. Jedno z najznámejších je cena za najlepšiu réžiu vo filme Fitzcarraldo na filmovom festivale v Cannes v roku 1982 .Werner Herzog sa vo svojej tvorbe špecializoval najmä na zobrazovanie ľudí v extrémnych situáciách, na ich charaktery, rôzne podoby šialenstva a abnormalít ako vo filme Jeder für sich und Gott gegen alle (Každý pre seba a Boh proti všetkým, 1974), Stroczek (1977), Aguirre, der Zorn Gottes (Aquirre - Hnev boží (1972) a podobne. Ľudský prvok hľadá aj vo zvláštnych a najmenej pravdepodobných postavách ako vo filme Nosferatu: Phantom der Nacht (Fantom noci, 1979), Cobra verde (Zelená kobra, 1987). Veľký význam kladie tiež na mytológiu a mystiku ako napríklad vo filme Fitzcarraldo (1982). Šialenstvu hrdinov zodpovedá často šialená realizácia filmu. Napríklad pri nakrúcaní Fitzcarralda došlo k úmrtiu niekoľkých miestnych Indiánov. Herzog sa v modernom západnom svete cíti príliš zviazaný, preto veľmi rád pre svoju prácu vyberá tajuplné miesta planéty. Cestuje po celom svete, hľadá odľahlé a bohom aj ľuďmi zabudnuté miesta v tropických džungliach, vysokých horách, afrických pustinách, či na pláňach Tibetu. V dokumentárnych filmoch sa snaží priblížiť k zvláštnym skupinám ľudí, ako vo filme Land des Schweigens und der Dunkelheit (Krajina mlčania a temnoty, 1971) rozpráva o hluchoslepých ľuďoch.Od 80. rokov 20. storočia sa však trochu odmlčal, pretože podľa jeho názoru doba New Age príliš popularizuje, až vulgarizuje otázky mystiky a filozofie, ktorým on chce zostať verný. Od 90. rokov 20. storočia nakrúcal hlavne dokumentárne filmy, ktoré sú tiež medzinárodne uznávané. Jeho komorným hercom bol Klaus Kinski.Ostatnými filmami Wernera Herzoga bol film Queen of the Desert (Kráľovná púšte, 2015) o živote prieskumníčky Gertrude Bell, ktorú hrala Nicole Kidman a celovečerný hraný film Salt and Fire (Soľ a oheň, 2016).