Rezolúcia UNESCO o Jeruzaleme: Izrael zníži svoj príspevok pre OSN

Jeruzalem 3. mája (TASR) - Príspevok Izraela pre OSN sa zníži o milión dolárov. Ide o dôsledok utorkového rozhodnutia výkonného výboru Organizácie Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), v ktorom sa uvádza, že Izrael je v Jeruzaleme okupačnou silou. Zníženie izraelského príspevku do pokladnice OSN oznámil dnes v Jeruzaleme na úvod zasadnutia svojej vlády izraelský premiér Benjamin Netanjahu.Netanjahu kritizoval rezolúciu UNESCO ako absurdnú a vyhlásil, že "systematické obťažovanie" Izraela zo strany UNESCO, čím avizoval zníženie príspevku pre OSN. Uviedol tiež, že Izrael sa nebude nečinne prizerať tomu, ako sa OSN snaží negovať izraelskú suverenitu nad Jeruzalemom.Izrael vyhlásil Jeruzalem za svojehlavné mesto v roku 1980 po anektovaní jeho východnej časti, čo však medzinárodné spoločenstvo neuznalo.Výkonný výbor UNESCO v utorok schválil rezolúciu, ktorá vyhlasuje izraelskú suverenitu nad Jeruzalemom za "neplatnú". Dokument zároveň kritizuje výkopové práce vo východnom Jeruzaleme a na dvoch miestach v Predjordánsku, ako aj izraelskú blokádu pásma Gazy, kde vládne radikálne hnutie Hamas.Rezolúciu odobrilo 22 krajín, proti návrhu boli USA, Nemecko, Taliansko a sedem ďalších členských štátov. Ďalších 23 krajín sa hlasovania zdržalo.Izraelský denník Jediot achronot na svojej internetovej stránke informoval, že izraelské ministerstvo zahraničných vecí si dnes v súvislosti so schválením rezolúcie UNESCO predvolalo švédskeho veľvyslanca Carla Magnusa Nessera. Švédsko bolo totiž jedinou krajinou Európy, ktorá návrh tejto rezolúcie podporila.V reakcii na postup UNESCO izraelská ministerka kultúry Miri Regevová oznámila, že navrhne uzavrieť úrad OSN v Jeruzaleme, ktorý tam pôsobí od tzv. šesťdňovej vojny v roku 1967 a jeho úlohou je monitorovať prímerie medzi Izraelom a šesticou arabských krajín. Vysvetlila, že Izrael nepotrebujeIzraelský minister obrany Avigdor Lieberman vo svojej reakcii poukázal na to, že k hlasovaniu o návrhu rezolúcie na pôde UNESCO došlo v deň, keď Izrael slávil Deň nezávislosti.Na rozdiel od izraelských reakcií palestínske ministerstvo zahraničných vecí označilo hlasovanie o rezolúcii zaIzraelom kritizovaná rezolúcia teraz pôjde na prerokovanie do plenárneho výkonného výboru, ktorý o danej záležitosti rozhodne v piatok, spresnil hovorca UNESCO.Inkriminovaná rezolúcia, ktorú predložilo niekoľko arabských štátov, má však subtílnejšie znenie než vlaňajšie rozhodnutie UNESCO, ktoré sa zmieňovalo o niekoľkých lokalitách primárne pod ich islamskými názvami, pričom židovské názvoslovné ekvivalenty boli v prevažnej miere ignorované.