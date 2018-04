Rezolúciu o ochrane investigatívnych novinárov v Európe iniciovala EPP

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brusel 19. apríla (TASR) - Rezolúciu o ochrane investigatívnych novinárov v Európe, ktorá sa zaoberá aj prípadom vraždy slovenského novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, navrhla najvplyvnejšia politická skupina v Európskom parlamente (EP) - Európska ľudová strana (EPP). Uviedla to maltská poslankyňa Roberta Metsolová, ktorá bude predsedať štvrtkovému hlasovaniu o tejto rezolúcii.Metsolová, hovorkyňa skupiny EPP vo Výbore EP pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, počas stretnutia so slovenskými novinármi v Štrasburgu ocenila, že desaťtisíce Slovákov vyšli do ulíc, aby prejavili odhodlanie bojovať za slobodu prejavu, tlače a za bezpečné médiá.uviedla.Zároveň upozornila, že frakcia EPP trvá na skutočne nezávislom a dôkladnom vyšetrovaní vrážd na Slovensku a na Malte a vyzýva Úrad EÚ pre boj proti podvodom (OLAF), aby vyšetril aj podvodnú činnosť, ktorú Ján Kuciak odhalil pred svojou vraždou.zdôraznila. Dodala, že od vraždy maltskej novinárky Daphne Caruanovej Galiziovej uplynulo už šesť mesiacov a stále sa nepodarilo vypátrať vinníkov atentátu.Hlasovanie o rezolúcii, ktorá mapuje situáciu na Slovensku prichádza po spustení projektu Daphne, v rámci ktorého niektoré z popredných svetových médií pokračujú v práci zabitej maltskej novinárky.odkázala Metsolová.Podľa jej slov EP bude sledovať, ako zareagujú slovenské orgány a aké konkrétne opatrenia prijmú na základe odporúčaní marcovej kontrolnej misie. Za problematický označila spolitizovaný spôsob výberu prokurátorov a policajných dôstojníkov a vyjadrila prekvapenie nad množstvom obvinení z korupcie proti vrcholným predstaviteľom a politikom.opísala situáciu.Slovenský europoslanec Ivan Štefanec (KDH), ktorý v rámci EPP stojí za prípravou tohto uznesenia, pripomenul, že v tejto oblasti je situácia na Slovensku a na Malte naozaj vážna.Uznesenie, o ktorom sa okolo obeda bude hlasovať v pléne EP, vychádza zo zistení osobitnej delegácie šiestich poslancov EP, ktorá navštívila Slovensko v dňoch 8. a 9. marca v rámci prieskumnej pracovnej cesty.spravodajca TASR Jaromír Novak