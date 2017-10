Rezort diplomacie by si v roku 2018 mal prilepšiť o 6,88 milióna eur

Na snímke minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) – Rezort diplomacie by mal na budúci rok hospodáriť so 119,4 miliónmi eur. Je to o vyše 6,88 milióna eur, teda o 6,12 percenta viac, ako je tomu tento rok. Vyplýva to z návrhu štátneho rozpočtu, ktorý v stredu (4.10.) zverejnilo Ministerstvo financií SR.Dôvodom rastu je premietnutie valorizácie platov zamestnancov z roku 2017, osobné výdavky pre zamestnancov Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli, ako aj plánované výdavky súvisiace s predsedníctvom SR v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe v roku 2019.Hovorca rezortu diplomacie Peter Susko označil ako hlavnú prioritu, na ktorú by sa chcelo ministerstvo v nasledujúcom roku sústrediť, realizáciu zahraničnej politiky SR.uviedol pre TASR.V rámci kapitálových výdavkov sa rozpisujú výdavky vo výške 3,5 milióna eur, čo predstavuje medziročný pokles o 2,33 milióna eur. V roku 2018 sa plánujú použiť najmä na rekonštrukciu fasády Stálej misie v Štrasburgu, rekonštrukciu budovy zastupiteľského úradu v Ankare, na nákup dopravných prostriedkov a na nákup kancelárskych strojov.V rámci výdavkov na zahraničnú politiku sa rozpočtujú prostriedky predovšetkým na zastupiteľské úrady SR v zahraničí, ktoré zahŕňajú okrem osobných výdavkov zahraničnej služby prenájom bytov, administratívnych budov, rezidencií, lekárske prehliadky počas výkonu zahraničnej služby, školné a zápisné pre deti zamestnancov zahraničnej služby.Z prostriedkov v oblasti rozvojovej spolupráce sa poskytuje pomoc rozvojovým krajinám a krajinám v procese transformácie s tým, že prostriedky sú určené na projekty v prioritných krajinách a na projekty pre programové krajiny. Výdavky v tejto oblasti sa navrhujú v sume 7,21 milióna eur, čo predstavuje nárast oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o 665.000 eur, teda o 10,2 percenta.Zvyšujú sa i prostriedky Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Na rok 2018 sa navrhujú v sume 1,67 milióna eur, čo predstavuje nárast oproti schválenému rozpočtu roku 2017 o 13.500 eur, teda o 0,81 percenta.