Rezort diplomacie: Indexácia prídavkov nie je v súlade s právom EÚ

Bratislava 2. mája (TASR) - Rakúsky návrh zákona o zavedení nižších rodinných prídavkov na deti žijúce v zahraničí nie je v súlade s legislatívou EÚ. V rozhovore pre TASR na to upozornil hovorca Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR Peter Susko.uviedol Susko.Hovorca MZVaEZ taktiež pripomenul, že Slovensko s rakúskou stranou na túto tému opakovane diskutovalo.Rodinné prídavky pre rodičov pracujúcich v Rakúsku sa - v prípade schválenia predmetného zákona parlamentom - majú s platnosťou od roku 2019 prispôsobiť výške životných nákladov v domovských krajinách.Podľa agentúry DPA by sa navrhované škrty by mali postihnúť predovšetkým rodiny, ktorých deti žijú na Slovensku, v Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku. Deti žijúce vo Švajčiarsku alebo Belgicku naopak v budúcnosti dostanú - s ohľadom na vyššie životné náklady - viac peňazí.