Rezort diplomacie: Medzi obeťami v Istanbule by nemali byť Slováci

Záchranári vynášajú na nosidlách zranenú ženu z miesta útoku v obľúbenom nočnom klube v tureckom Istanbule 1. januára 2017. Foto: TASR Foto: TASR

Bratislava 2. januára (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR je naďalej v kontakte s úradom guvernéra Istanbulu, ktorý celú situáciu koordinuje. Podľa informácií, ktoré sú doteraz k dispozícii, stále platí, že medzi obeťami by nemali byť občania Slovenskej republiky. Pre TASR to uviedol hovorca rezortu diplomacie Peter Stano.Ako ďalej uviedol, podľa dobrovoľného registračného formulára MZVaEZ sa na prelome rokov v Turecku nachádzalo 69 slovenských občanov, z toho sedem priamo v Istanbule. Toto číslo však môže byť vyššie, keďže nie každý občan cestujúci do zahraničia využije možnosť dobrovoľnej registrácie.Turecké úrady k dnešnému dňu identifikovali 35 z 39 obetí novoročného atentátu v Istanbule.Podľa denníkov Hürriyet a Karar dospeli orgány k zisteniu, že ozbrojený muž, ktorý zastrelil v Istanbule 39 ľudí, pochádza zo stredoázijskej krajiny, a to pravdepodobne z Uzbekistanu alebo Kirgizska.Páchateľ útoku z noci na nedeľu, ktorý je stále na úteku, najskôr zabil policajta a ďalšieho muža pred istanbulským nočným klubom Reina, načo začal strieľať na ľudí zabávajúcich sa vnútri. Takmer dve tretiny obetí na životoch tvoria cudzinci, pochádzajúci z veľkej časti z krajín Blízkeho východu.