Rezort diplomacie odporúča prehodnotiť cestu do stredného Talianska

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. júla (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR, vzhľadom na hrozbu zemetrasení v Taliansku, odporúča prehodnotiť cestu do oblastí stredného Talianska, ktoré boli zemetrasením postihnuté.informuje rezort diplomacie na svojej internetovej stránke.Zároveň dodáva, že ak by Slováci z nevyhnutných dôvodov predsa len museli do postihnutých oblastí cestovať, ministerstvo odporúča, aby pred cestou využili službu dobrovoľnej elektronickej registrácie na jeho webovej stránke.